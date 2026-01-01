عربي
البرلمان البيلاروسي يدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في مقاطعة خيرسون
البرلمان البيلاروسي يدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في مقاطعة خيرسون
البرلمان البيلاروسي يدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
دانت رئيسة مجلس الجمعية الوطنية (المجلس الأعلى للبرلمان) في بيلاروسيا، ناتاليا كوتشانوفا، الغارات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T19:52+0000
2026-01-01T19:52+0000
روسيا
العالم
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للبرلمان، إن "ناتاليا كوتشانوفا، رئيسة مجلس جمهورية الجمعية الوطنية في جمهورية بيلاروسيا، أيدت زميلتها فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الفيدرالية لروسيا الاتحادية، في إدانة غارات القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة على مقهى وفندق في قرية خورلي بمقاطعة خيرسون ليلة رأس السنة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا، بينهم أطفال".وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمع عبر الهاتف إلى تقرير حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، حول الوضع في أعقاب غارة القوات الأوكرانية بالمسيرات على المقاطعة.وأضاف: "كما أطلع حاكم المقاطعة رئيس الدولة على إجراءات التحقيق، وأوضح أنه مع تقدّم عمل فريق التحقيق والتعرّف على جثث القتلى، سيتم نشر المعلومات والأسماء على الموقع الإلكتروني لإدارة المقاطعة".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن مسؤولية الفظائع الدموية التي ارتكبتها قوات كييف بمقاطعة خيرسون تقع بالكامل على عاتق ضمير الدول الغربية الممولة.
روسيا, العالم

البرلمان البيلاروسي يدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في مقاطعة خيرسون

19:52 GMT 01.01.2026
© Photo / Governor Vladimir Saldoمقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Photo / Governor Vladimir Saldo
تابعنا عبر
دانت رئيسة مجلس الجمعية الوطنية (المجلس الأعلى للبرلمان) في بيلاروسيا، ناتاليا كوتشانوفا، الغارات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة خيرسون، واصفة الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للبرلمان، إن "ناتاليا كوتشانوفا، رئيسة مجلس جمهورية الجمعية الوطنية في جمهورية بيلاروسيا، أيدت زميلتها فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الفيدرالية لروسيا الاتحادية، في إدانة غارات القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة على مقهى وفندق في قرية خورلي بمقاطعة خيرسون ليلة رأس السنة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا، بينهم أطفال".
وأضاف البيان نقلا عن كوتشانوفا قولها: "نتلقى دائمًا أنباء سقوط ضحايا مدنيين في مناطق النزاع المسلح بألمٍ عميق، ونعتبر مثل هذه الهجمات على الأهداف المدنية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
الكرملين: بوتين استمع عبر الهاتف لتقرير سالدو حول الوضع في مقاطعة خيرسون
18:28 GMT
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمع عبر الهاتف إلى تقرير حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، حول الوضع في أعقاب غارة القوات الأوكرانية بالمسيرات على المقاطعة.
وقال بيسكوف: "فلاديمير سالدو أطلع الرئيس بوتين هاتفيًا على الوضع في مقاطعة خيرسون عقب الهجوم الإرهابي الذي شنّه نظام كييف".
وأضاف: "كما أطلع حاكم المقاطعة رئيس الدولة على إجراءات التحقيق، وأوضح أنه مع تقدّم عمل فريق التحقيق والتعرّف على جثث القتلى، سيتم نشر المعلومات والأسماء على الموقع الإلكتروني لإدارة المقاطعة".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن مسؤولية الفظائع الدموية التي ارتكبتها قوات كييف بمقاطعة خيرسون تقع بالكامل على عاتق ضمير الدول الغربية الممولة.
