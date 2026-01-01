الشرطة السويسرية: انفجار في منتجع للتزلج يسفر عن عدد من القتلى

عربي
حاكم خيرسون: مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم إرهابي أوكراني على فندق ومقهى في المقاطعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/الشرطة-السويسرية-انفجار-في-منتجع-للتزلج-يسفر-عن-عدة-قتلى-1108787388.html
الشرطة السويسرية: انفجار في منتجع للتزلج يسفر عن عدد من القتلى
الشرطة السويسرية: انفجار في منتجع للتزلج يسفر عن عدد من القتلى
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار داخل حانوت في منتجع للتزلج بمدينة كرانس مونتانا السياحية الجبلية الفاخرة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T06:07+0000
2026-01-01T06:14+0000
سويسرا
انفجار ضخم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108787253_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_3e7cf2d67a0f2d11f0c9b4b8f49d481f.jpg
وقال غايتان لاشون، المتحدث باسم شرطة كانتون فالي جنوب غربي سويسرا: "وقع انفجار ذو سبب مجهول"، مضيفًا: "هناك عدد من المصابين وعدد من القتلى".وأشار إلى أن السلطات تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد سببه.
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108787253_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_b6bf9e21bd8df3e3fcd8718f15979a6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سويسرا, انفجار ضخم, العالم, أخبار العالم الآن
سويسرا, انفجار ضخم, العالم, أخبار العالم الآن

الشرطة السويسرية: انفجار في منتجع للتزلج يسفر عن عدد من القتلى

06:07 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 06:14 GMT 01.01.2026)
© flickr.com / Roberto GarciaSwiss police press charges against suspected Russian drunk racer
Swiss police press charges against suspected Russian drunk racer - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© flickr.com / Roberto Garcia
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار داخل حانوت في منتجع للتزلج بمدينة كرانس مونتانا السياحية الجبلية الفاخرة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
وقال غايتان لاشون، المتحدث باسم شرطة كانتون فالي جنوب غربي سويسرا: "وقع انفجار ذو سبب مجهول"، مضيفًا: "هناك عدد من المصابين وعدد من القتلى".
وأشار إلى أن السلطات تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد سببه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала