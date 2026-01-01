https://sarabic.ae/20260101/الشرطة-السويسرية-انفجار-في-منتجع-للتزلج-يسفر-عن-عدة-قتلى-1108787388.html
الشرطة السويسرية: انفجار في منتجع للتزلج يسفر عن عدد من القتلى
أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار داخل حانوت في منتجع للتزلج بمدينة كرانس مونتانا السياحية الجبلية الفاخرة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص
وقال غايتان لاشون، المتحدث باسم شرطة كانتون فالي جنوب غربي سويسرا: "وقع انفجار ذو سبب مجهول"، مضيفًا: "هناك عدد من المصابين وعدد من القتلى".وأشار إلى أن السلطات تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد سببه.
06:07 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 06:14 GMT 01.01.2026)
أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار داخل حانوت في منتجع للتزلج بمدينة كرانس مونتانا السياحية الجبلية الفاخرة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
وقال غايتان لاشون، المتحدث باسم شرطة كانتون فالي جنوب غربي سويسرا: "وقع انفجار ذو سبب مجهول"، مضيفًا: "هناك عدد من المصابين وعدد من القتلى".
وأشار إلى أن السلطات تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد سببه.