https://sarabic.ae/20260101/خارج-الصورة-النمطية-نساء-يقتحمن-مهن-الرجال-1108801671.html
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
سبوتنيك عربي
قبل سنوات قليلة، كانت بعض المهن تُصنف على أنها للرجال فقط، لا احتكارًا لها، بل بسبب ما تتطلبه من جهد بدني ومشقة يومية قاسية. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T13:41+0000
2026-01-01T13:41+0000
2026-01-01T13:41+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108801362_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_61b5dbdf8983d052c7901c0d48021cd0.png
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
سبوتنيك عربي
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
لكن مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لم تعد هذه القاعدة ثابتة، إذ اقتحمت المرأة ميادين عمل شاقة، ونجحت في إثبات قدرتها، بل وتفوقت في كثير من الأحيان.وأضافت أنها بعد الزواج وجدت نفسها أكثر قربًا من المهنة، فتعلمت من زوجها أساسيات العمل وكيفية التعامل مع الزبائن. وأوضحت أن دخولها المجال لم يكن سهلاً، إذ واجهت في البداية استغرابًا من الناس لكونها امرأة تعمل في مهنة يُهيمن عليها الرجال، لكن سرعان ما وجدت قبولاً من النساء اللائي فضلن التعامل معها لتشطيب منازلهن أو تغيير الديكورات.وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر والتضخم دفعت العديد من السيدات إلى العمل في مجالات كانت تُعْرَف تقليديًا بأنها "مهن الرجال". وأكد أن الصورة تختلف من بلد إلى آخر، حيث نجد نساء يعملن في الزراعة الشاقة، بينما في بلد آخر ظهرت نماذج لنساء يعملن في إصلاح السيارات أو قيادة سيارات الأجرة، معتبرًا أن الظاهرة ترتبط غالبًا بالأسر التي تعولها امرأة. وأشارت إلى أن دراسة كل حالة بشكل منفصل هو السبيل لفهم الدافع الحقيقي وراء هذا الاختيار، موضحة أن هناك عدة عوامل رئيسية منها المسؤولية المفروضة، فكثير من النساء يجدن أنفسهن مضطرات لتحمل مسؤوليات أسرية بعد تخلي الزوج أو غيابه، فيلجآن إلى أي وظيفة توفر دخلاً يساعدهن على إعالة الأسرة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108801362_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_ed7089245d43a7bf58589a8250d8845c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
قبل سنوات قليلة، كانت بعض المهن تُصنف على أنها للرجال فقط، لا احتكارًا لها، بل بسبب ما تتطلبه من جهد بدني ومشقة يومية قاسية.
لكن مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لم تعد هذه القاعدة ثابتة، إذ اقتحمت المرأة ميادين عمل
شاقة، ونجحت في إثبات قدرتها، بل وتفوقت في كثير من الأحيان.
في هذا الموضوع، قالت هدى وجدي، العاملة في مجال "النقاشة"، والشهيرة بأم إياد، إنها ارتبطت بهذه المهنة منذ طفولتها، حيث يعمل والدها وزوجها في نفس المجال.
وأضافت أنها بعد الزواج وجدت نفسها أكثر قربًا من المهنة، فتعلمت من زوجها أساسيات العمل وكيفية التعامل مع الزبائن.
وأوضحت أن دخولها المجال لم يكن سهلاً، إذ واجهت في البداية استغرابًا من الناس لكونها امرأة
تعمل في مهنة يُهيمن عليها الرجال، لكن سرعان ما وجدت قبولاً من النساء اللائي فضلن التعامل معها لتشطيب منازلهن أو تغيير الديكورات.
ويرى أستاذ علم الاجتماع د. صلاح هاشم، أن الاحتياج هو المحرك الأساسي وراء دخول النساء إلى المهن الشاقة.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر والتضخم دفعت العديد من السيدات إلى العمل في مجالات كانت تُعْرَف تقليديًا بأنها "مهن الرجال".
وأكد أن الصورة تختلف من بلد إلى آخر، حيث نجد نساء يعملن في الزراعة الشاقة، بينما في بلد آخر ظهرت نماذج لنساء يعملن في إصلاح السيارات أو قيادة سيارات الأجرة، معتبرًا أن الظاهرة ترتبط غالبًا بالأسر التي تعولها امرأة.
وفي نفس السياق، أكدت د. رشا الجندي، أستاذة علم النفس، أن الأسباب التي تدفع النساء إلى اقتحام المهن الشاقة ليست واحدة، بل تختلف من حالة إلى أخرى.
وأشارت إلى أن دراسة كل حالة بشكل منفصل هو السبيل لفهم الدافع الحقيقي وراء هذا الاختيار، موضحة أن هناك عدة عوامل رئيسية منها المسؤولية المفروضة، فكثير من النساء
يجدن أنفسهن مضطرات لتحمل مسؤوليات أسرية بعد تخلي الزوج أو غيابه، فيلجآن إلى أي وظيفة توفر دخلاً يساعدهن على إعالة الأسرة.