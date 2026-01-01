https://sarabic.ae/20260101/خارج-الصورة-النمطية-نساء-يقتحمن-مهن-الرجال-1108801671.html

خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال

قبل سنوات قليلة، كانت بعض المهن تُصنف على أنها للرجال فقط، لا احتكارًا لها، بل بسبب ما تتطلبه من جهد بدني ومشقة يومية قاسية. 01.01.2026, سبوتنيك عربي

لكن مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لم تعد هذه القاعدة ثابتة، إذ اقتحمت المرأة ميادين عمل شاقة، ونجحت في إثبات قدرتها، بل وتفوقت في كثير من الأحيان.وأضافت أنها بعد الزواج وجدت نفسها أكثر قربًا من المهنة، فتعلمت من زوجها أساسيات العمل وكيفية التعامل مع الزبائن. وأوضحت أن دخولها المجال لم يكن سهلاً، إذ واجهت في البداية استغرابًا من الناس لكونها امرأة تعمل في مهنة يُهيمن عليها الرجال، لكن سرعان ما وجدت قبولاً من النساء اللائي فضلن التعامل معها لتشطيب منازلهن أو تغيير الديكورات.وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر والتضخم دفعت العديد من السيدات إلى العمل في مجالات كانت تُعْرَف تقليديًا بأنها "مهن الرجال". وأكد أن الصورة تختلف من بلد إلى آخر، حيث نجد نساء يعملن في الزراعة الشاقة، بينما في بلد آخر ظهرت نماذج لنساء يعملن في إصلاح السيارات أو قيادة سيارات الأجرة، معتبرًا أن الظاهرة ترتبط غالبًا بالأسر التي تعولها امرأة. وأشارت إلى أن دراسة كل حالة بشكل منفصل هو السبيل لفهم الدافع الحقيقي وراء هذا الاختيار، موضحة أن هناك عدة عوامل رئيسية منها المسؤولية المفروضة، فكثير من النساء يجدن أنفسهن مضطرات لتحمل مسؤوليات أسرية بعد تخلي الزوج أو غيابه، فيلجآن إلى أي وظيفة توفر دخلاً يساعدهن على إعالة الأسرة.

