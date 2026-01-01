خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260101/خارج-الصورة-النمطية-نساء-يقتحمن-مهن-الرجال-1108801671.html
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
سبوتنيك عربي
قبل سنوات قليلة، كانت بعض المهن تُصنف على أنها للرجال فقط، لا احتكارًا لها، بل بسبب ما تتطلبه من جهد بدني ومشقة يومية قاسية. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T13:41+0000
2026-01-01T13:41+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108801362_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_61b5dbdf8983d052c7901c0d48021cd0.png
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
سبوتنيك عربي
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
لكن مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لم تعد هذه القاعدة ثابتة، إذ اقتحمت المرأة ميادين عمل شاقة، ونجحت في إثبات قدرتها، بل وتفوقت في كثير من الأحيان.وأضافت أنها بعد الزواج وجدت نفسها أكثر قربًا من المهنة، فتعلمت من زوجها أساسيات العمل وكيفية التعامل مع الزبائن. وأوضحت أن دخولها المجال لم يكن سهلاً، إذ واجهت في البداية استغرابًا من الناس لكونها امرأة تعمل في مهنة يُهيمن عليها الرجال، لكن سرعان ما وجدت قبولاً من النساء اللائي فضلن التعامل معها لتشطيب منازلهن أو تغيير الديكورات.وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر والتضخم دفعت العديد من السيدات إلى العمل في مجالات كانت تُعْرَف تقليديًا بأنها "مهن الرجال". وأكد أن الصورة تختلف من بلد إلى آخر، حيث نجد نساء يعملن في الزراعة الشاقة، بينما في بلد آخر ظهرت نماذج لنساء يعملن في إصلاح السيارات أو قيادة سيارات الأجرة، معتبرًا أن الظاهرة ترتبط غالبًا بالأسر التي تعولها امرأة. وأشارت إلى أن دراسة كل حالة بشكل منفصل هو السبيل لفهم الدافع الحقيقي وراء هذا الاختيار، موضحة أن هناك عدة عوامل رئيسية منها المسؤولية المفروضة، فكثير من النساء يجدن أنفسهن مضطرات لتحمل مسؤوليات أسرية بعد تخلي الزوج أو غيابه، فيلجآن إلى أي وظيفة توفر دخلاً يساعدهن على إعالة الأسرة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108801362_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_ed7089245d43a7bf58589a8250d8845c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال

13:41 GMT 01.01.2026
راديو
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
قبل سنوات قليلة، كانت بعض المهن تُصنف على أنها للرجال فقط، لا احتكارًا لها، بل بسبب ما تتطلبه من جهد بدني ومشقة يومية قاسية.
لكن مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لم تعد هذه القاعدة ثابتة، إذ اقتحمت المرأة ميادين عمل شاقة، ونجحت في إثبات قدرتها، بل وتفوقت في كثير من الأحيان.

في هذا الموضوع، قالت هدى وجدي، العاملة في مجال "النقاشة"، والشهيرة بأم إياد، إنها ارتبطت بهذه المهنة منذ طفولتها، حيث يعمل والدها وزوجها في نفس المجال.

وأضافت أنها بعد الزواج وجدت نفسها أكثر قربًا من المهنة، فتعلمت من زوجها أساسيات العمل وكيفية التعامل مع الزبائن.
وأوضحت أن دخولها المجال لم يكن سهلاً، إذ واجهت في البداية استغرابًا من الناس لكونها امرأة تعمل في مهنة يُهيمن عليها الرجال، لكن سرعان ما وجدت قبولاً من النساء اللائي فضلن التعامل معها لتشطيب منازلهن أو تغيير الديكورات.
ويرى أستاذ علم الاجتماع د. صلاح هاشم، أن الاحتياج هو المحرك الأساسي وراء دخول النساء إلى المهن الشاقة.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر والتضخم دفعت العديد من السيدات إلى العمل في مجالات كانت تُعْرَف تقليديًا بأنها "مهن الرجال".
وأكد أن الصورة تختلف من بلد إلى آخر، حيث نجد نساء يعملن في الزراعة الشاقة، بينما في بلد آخر ظهرت نماذج لنساء يعملن في إصلاح السيارات أو قيادة سيارات الأجرة، معتبرًا أن الظاهرة ترتبط غالبًا بالأسر التي تعولها امرأة.

وفي نفس السياق، أكدت د. رشا الجندي، أستاذة علم النفس، أن الأسباب التي تدفع النساء إلى اقتحام المهن الشاقة ليست واحدة، بل تختلف من حالة إلى أخرى.

وأشارت إلى أن دراسة كل حالة بشكل منفصل هو السبيل لفهم الدافع الحقيقي وراء هذا الاختيار، موضحة أن هناك عدة عوامل رئيسية منها المسؤولية المفروضة، فكثير من النساء يجدن أنفسهن مضطرات لتحمل مسؤوليات أسرية بعد تخلي الزوج أو غيابه، فيلجآن إلى أي وظيفة توفر دخلاً يساعدهن على إعالة الأسرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала