https://sarabic.ae/20260101/خبير-الدول-الأوروبية-تعتزم-بذل-كل-ما-في-وسعها-لمنع-تحقيق-السلام-في-الصراع-الأوكراني-1108795601.html
خبير: الدول الأوروبية تعتزم بذل كل ما في وسعها لمنع تحقيق السلام في الصراع الأوكراني
خبير: الدول الأوروبية تعتزم بذل كل ما في وسعها لمنع تحقيق السلام في الصراع الأوكراني
صرّح غلين ديزن، الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج، بأن رؤساء الدول الأوروبية سيبذلون قصارى جهدهم لعرقلة السلام في النزاع الأوكراني. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T12:23+0000
2026-01-01T12:23+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_4707c559a3d9f035a488ddd1696fc4b6.jpg
وأضاف ديزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سيجعل الأوروبيون إنهاء النزاع سلميًا أمرًا مستحيلًا".وفي وقت سابق، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لن توافق أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، على نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، حتى لو كانت جزءًا مما يُسمى "تحالف الراغبين".
https://sarabic.ae/20251231/ماكرون-يتعهد-بالبقاء-في-منصبه-حتى-الثانية-الأخيرة-من-ولايته-1108783522.html
روسيا, العالم

خبير: الدول الأوروبية تعتزم بذل كل ما في وسعها لمنع تحقيق السلام في الصراع الأوكراني

12:23 GMT 01.01.2026
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
صرّح غلين ديزن، الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج، بأن رؤساء الدول الأوروبية سيبذلون قصارى جهدهم لعرقلة السلام في النزاع الأوكراني.
وأضاف ديزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سيجعل الأوروبيون إنهاء النزاع سلميًا أمرًا مستحيلًا".

جاء ذلك في تعليقه على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن قمة السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، التي ستُقرر بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
ماكرون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته
أمس, 23:59 GMT

ويوم أمس الأربعاء، أفادت صحيفة "فيلت" الألمانية، بأن الدول الأوروبية وضعت خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا ضمن ما يُسمى "تحالف الراغبين".

وفي وقت سابق، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لن توافق أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، على نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، حتى لو كانت جزءًا مما يُسمى "تحالف الراغبين".
