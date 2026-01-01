https://sarabic.ae/20260101/خبير-الدول-الأوروبية-تعتزم-بذل-كل-ما-في-وسعها-لمنع-تحقيق-السلام-في-الصراع-الأوكراني-1108795601.html

خبير: الدول الأوروبية تعتزم بذل كل ما في وسعها لمنع تحقيق السلام في الصراع الأوكراني

خبير: الدول الأوروبية تعتزم بذل كل ما في وسعها لمنع تحقيق السلام في الصراع الأوكراني

صرّح غلين ديزن، الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج، بأن رؤساء الدول الأوروبية سيبذلون قصارى جهدهم لعرقلة السلام في النزاع الأوكراني.

وأضاف ديزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سيجعل الأوروبيون إنهاء النزاع سلميًا أمرًا مستحيلًا".وفي وقت سابق، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لن توافق أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، على نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، حتى لو كانت جزءًا مما يُسمى "تحالف الراغبين".

