https://sarabic.ae/20260101/غوتيريش-يدين-قوانين-إسرائيلية-تستهدف-الأونروا-ويطالب-بإلغائها-فورًا-1108785076.html

غوتيريش يدين قوانين إسرائيلية تستهدف الأونروا ويطالب بإلغائها فورا

غوتيريش يدين قوانين إسرائيلية تستهدف الأونروا ويطالب بإلغائها فورا

سبوتنيك عربي

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتماد البرلمان الإسرائيلي تعديلات على قانون يستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T05:04+0000

2026-01-01T05:04+0000

2026-01-01T05:13+0000

منظمة الأونروا

أخبار إسرا

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c4682e7ad57e338f563f4175a287dc2.jpg

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان صدر أمس الأربعاء، إن "هذه التعديلات تسعى إلى عرقلة قدرة الأونروا على العمل والاضطلاع بالأنشطة الموكلة إليها بموجب ولايتها".وأضاف: "القانون وتعديلاته يتعارضان مع الوضع والإطار القانوني الدولي المنطبق على الأونروا، ويجب إلغاؤهما فورا".وأكد غوتيريش أن الأونروا "تعمل كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، وتتمتع بالحماية الكاملة بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تشمل أصولها وممتلكاتها ومسؤوليها وموظفيها".وجدد غوتيريش تأكيده على "دعمه القوي" للأونروا، مشددًا على دورها "الذي لا غنى عنه" في مساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي أنحاء المنطقة.وأوضح أن "استمرار عمليات الأونروا في غزة، يسهم في التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وكذلك الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "القانون أُقرّ في القراءتين الثانية والثالثة، بتأييد 59 نائبًا ومعارضة 7، من أصل 120 عضوًا في الكنيست".وفي أكتوبر 2024، كان الكنيست قد أقر قانونًا منفصلًا يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، على خلفية مزاعم بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهي اتهامات تنفيها الوكالة.وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عامًا، لتقديم المساعدة للفلسطينيين، الذين هجّروا قسرًا من أراضيهم.

https://sarabic.ae/20251230/أونروا-تصويت-الكنيست-الإسرائيلي-ضد-الوكالة-أمر-شائن-وضربة-للنظام-الدولي-1108717465.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأونروا, أخبار إسرا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم