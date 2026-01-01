https://sarabic.ae/20260101/فنزويلا-تفرج-عن-88-معتقلا-احتجزتهم-بعد-احتجاجات-1108815450.html

فنزويلا تفرج عن 88 معتقلا احتجزتهم بعد احتجاجات

أفرجت الحكومة الفنزويلية عن 88 شخصا ممن احتجزوا بعد احتجاجات أعقبت الانتخابات التي جرت في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في يوليو تموز 2024، في ثاني عملية...

وتمت عملية الإفراج في يوم رأس السنة الجديدة بعد إعلان الحكومة أنها أفرجت عن 99 شخصا في 26 ديسمبر كانون الأول، وبذلك يصل إجمالي عدد المفرج عنهم إلى 187 شخصا في غضون أيام.وقالت الحكومة في بيان لها: "هذه الإجراءات جزء من عملية المراجعة الشاملة للقضايا التي أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو".وتقول الحكومة إنها لا تحتجز سجناء سياسيين بل سياسيين مسجونين، وإن المعتقلين كانوا يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد.ويأتي الإفراج عن المعتقلين وسط ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن من الفطنة أن يترك مادورو السلطة.ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة في منطقة البحر الكاريبي، وقتلت العشرات في غارات على قوارب بالقرب من الساحل الفنزويلي تقول إنها كانت تحمل مخدرات، واستولت على ناقلتي نفط فنزويليتين محملتين بالكامل.

