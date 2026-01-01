عربي
فنزويلا تفرج عن 88 معتقلا احتجزتهم بعد احتجاجات
فنزويلا تفرج عن 88 معتقلا احتجزتهم بعد احتجاجات
سبوتنيك عربي
أفرجت الحكومة الفنزويلية عن 88 شخصا ممن احتجزوا بعد احتجاجات أعقبت الانتخابات التي جرت في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في يوليو تموز 2024، في ثاني عملية... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
وتمت عملية الإفراج في يوم رأس السنة الجديدة بعد إعلان الحكومة أنها أفرجت عن 99 شخصا في 26 ديسمبر كانون الأول، وبذلك يصل إجمالي عدد المفرج عنهم إلى 187 شخصا في غضون أيام.وقالت الحكومة في بيان لها: "هذه الإجراءات جزء من عملية المراجعة الشاملة للقضايا التي أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو".وتقول الحكومة إنها لا تحتجز سجناء سياسيين بل سياسيين مسجونين، وإن المعتقلين كانوا يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد.ويأتي الإفراج عن المعتقلين وسط ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن من الفطنة أن يترك مادورو السلطة.ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة في منطقة البحر الكاريبي، وقتلت العشرات في غارات على قوارب بالقرب من الساحل الفنزويلي تقول إنها كانت تحمل مخدرات، واستولت على ناقلتي نفط فنزويليتين محملتين بالكامل.
أفرجت الحكومة الفنزويلية عن 88 شخصا ممن احتجزوا بعد احتجاجات أعقبت الانتخابات التي جرت في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في يوليو تموز 2024، في ثاني عملية إفراج جماعي وسط ضغوط أمريكية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وتمت عملية الإفراج في يوم رأس السنة الجديدة بعد إعلان الحكومة أنها أفرجت عن 99 شخصا في 26 ديسمبر كانون الأول، وبذلك يصل إجمالي عدد المفرج عنهم إلى 187 شخصا في غضون أيام.
وقالت الحكومة في بيان لها: "هذه الإجراءات جزء من عملية المراجعة الشاملة للقضايا التي أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
مادورو: واشنطن لن تتمكن من فرض نموذج استعماري على فنزويلا لسرقة مواردها
26 ديسمبر 2025, 23:56 GMT
وتقول الحكومة إنها لا تحتجز سجناء سياسيين بل سياسيين مسجونين، وإن المعتقلين كانوا يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد.
ويأتي الإفراج عن المعتقلين وسط ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن من الفطنة أن يترك مادورو السلطة.
ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة في منطقة البحر الكاريبي، وقتلت العشرات في غارات على قوارب بالقرب من الساحل الفنزويلي تقول إنها كانت تحمل مخدرات، واستولت على ناقلتي نفط فنزويليتين محملتين بالكامل.
