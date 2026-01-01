مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 إثر حريق في منتجع بسويسرا.. فيديو
© AP Photo / Antonio Calanniأشخاص يشاركون في قداس تأبيني لضحايا حادث حريق مدمر في منتجع "كران مونتانا" خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في جبال الألب بسويسرا، 1 يناير/ كانون الثاني 2026
© AP Photo / Antonio Calanni
قتل نحو 40 شخصا، فيما أصيب أكثر 115 آخرين، معظمهم بحالة خطيرة، جراء حريق هائل اندلع في منتجع "كران مونتانا" بسويسرا، أثناء احتفالات رأس السنة، وفق ما ذكرته الشرطة.
وأفاد شهود باندلاع حالة من الذعر مع محاولة رواد الحانة تحطيم النوافذ للفرار، فيما خرج مصابون بحروق إلى الشارع.
وسارعت فرق الشرطة والإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث في المنتجع الشهير، الذي يستعد لاستضافة سباقات كأس العالم للتزلج نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأعلنت السلطات السويسرية تنكيس الأعلام 5 أيام، بينما أقيم قداس تأبيني حضره مئات الأشخاص.
An explosion sparked a massive fire at the crowded Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a party with over 100 people inside.— postman 🪞 (@postman002) January 1, 2026
40 people were killed and 115 others injured, marking one of the country's deadliest incidents in recent years. pic.twitter.com/lhDIf8y3Z6
ووصف، غي بارميلان، الذي تولى رئاسة سويسرا، أمس الأربعاء، الحادث بأنه من "أسوأ المآسي في تاريخ البلاد".