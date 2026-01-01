وزير الدفاع السلوفاكي: أوكرانيا لن تكون أبدا عضوا في "الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/وزير-الدفاع-السلوفاكي-أوكرانيا-لن-تكون-أبدا-عضوا-في-الناتو-1108806326.html
وزير الدفاع السلوفاكي: أوكرانيا لن تكون أبدا عضوا في "الناتو"
وزير الدفاع السلوفاكي: أوكرانيا لن تكون أبدا عضوا في "الناتو"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبدًا، وأن كييف ستواجه أيضًا صعوبات في الانضمام إلى الاتحاد... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T16:41+0000
2026-01-01T16:41+0000
العالم
سلوفاكيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، اليوم الخميس، أن الوزير أكد مجددًا أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وأنها ستواجه، في رأيه، صعوبات في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وفي مارس/ آذار 2025، صرّح فيكو أيضًا بأن الدول الأوروبية، التي تدّعي حاليًا أنها الأكثر دعمًا لأوكرانيا، ستعرقل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20251231/سيناتور-روسي-مسألة-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-قد-أزيلت-من-جدول-الأعمال-1108755567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, سلوفاكيا
العالم, سلوفاكيا

وزير الدفاع السلوفاكي: أوكرانيا لن تكون أبدا عضوا في "الناتو"

16:41 GMT 01.01.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبدًا، وأن كييف ستواجه أيضًا صعوبات في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، اليوم الخميس، أن الوزير أكد مجددًا أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وأنها ستواجه، في رأيه، صعوبات في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي أغسطس/آب 2025، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن أحد الشروط الأساسية لإنهاء النزاع هو التفاهم على عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
سيناتور روسي: مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد أزيلت من جدول الأعمال
أمس, 06:29 GMT
وأوضح حينها أنه لطالما رفض بوضوح انضمام أوكرانيا إلى الناتو، رغم الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب هذا الرأي.
وفي مارس/ آذار 2025، صرّح فيكو أيضًا بأن الدول الأوروبية، التي تدّعي حاليًا أنها الأكثر دعمًا لأوكرانيا، ستعرقل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала