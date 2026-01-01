https://sarabic.ae/20260101/وزير-الدفاع-السلوفاكي-أوكرانيا-لن-تكون-أبدا-عضوا-في-الناتو-1108806326.html
وزير الدفاع السلوفاكي: أوكرانيا لن تكون أبدا عضوا في "الناتو"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبدًا، وأن كييف ستواجه أيضًا صعوبات في الانضمام إلى الاتحاد...
وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، اليوم الخميس، أن الوزير أكد مجددًا أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وأنها ستواجه، في رأيه، صعوبات في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وفي مارس/ آذار 2025، صرّح فيكو أيضًا بأن الدول الأوروبية، التي تدّعي حاليًا أنها الأكثر دعمًا لأوكرانيا، ستعرقل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، اليوم الخميس، أن الوزير أكد مجددًا أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وأنها ستواجه، في رأيه، صعوبات في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي أغسطس/آب 2025، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن أحد الشروط الأساسية لإنهاء النزاع هو التفاهم على عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
وأوضح حينها أنه لطالما رفض بوضوح انضمام أوكرانيا إلى الناتو، رغم الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب هذا الرأي.
وفي مارس/ آذار 2025، صرّح فيكو أيضًا بأن الدول الأوروبية، التي تدّعي حاليًا أنها الأكثر دعمًا لأوكرانيا، ستعرقل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.