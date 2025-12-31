سيناتور روسي: مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد أزيلت من جدول الأعمال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضمن أمنها، يشير إلى أن عضوية الناتو، لم تعد مطروحة على جدول الأعمال.
كتب بوشكوف في قناته "تلغرام": "لم يعد هناك حديث عن الانضمام إلى حلف الناتو؛ فقد أُزيلت هذه المسألة من جدول الأعمال... وتؤكد فون دير لاين، بشكل غير مباشر، أن قادة الاتحاد الأوروبي يخططون لإنشاء حلف ناتو أوروبي من الدول الأعضاء في التكتل التي تكون مستعدة لذلك. وهذا، وفقًا لخطة فون دير لاين، سيضمن أمن أوكرانيا".

بحسب قوله: فقد نشأ انقسام داخل الحلف على المستوى السياسي، ويعود ذلك جزئياً إلى موقف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية التي تعارض تقديم الناتو ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وفي ظل هذه الظروف، أشار السيناتور إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول استبدال الضمانات العسكرية بتصريحات سياسية حول آفاق عضوية الاتحاد.
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
المندوب الأميركي لدى "الناتو": واشنطن اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية
24 ديسمبر, 19:47 GMT
وكان قد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديداً لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب شن العملية العسكرية الخاصة.
باحث في الشأن الدولي: روسيا لن ترد بشكل يصنع إحراجا للإدارة الأمريكية بل سيكون الرد مدروسا
مساعدة بايدن السابقة: أوكرانيا دولة فاشلة وزيلينسكي مهرج
