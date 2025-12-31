https://sarabic.ae/20251231/سيناتور-روسي-مسألة-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-قد-أزيلت-من-جدول-الأعمال-1108755567.html
سيناتور روسي: مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد أزيلت من جدول الأعمال
سيناتور روسي: مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد أزيلت من جدول الأعمال
أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضمن أمنها، يشير...
باحث في الشأن الدولي: روسيا لن ترد بشكل يصنع إحراجا للإدارة الأمريكية بل سيكون الرد مدروسامساعدة بايدن السابقة: أوكرانيا دولة فاشلة وزيلينسكي مهرج
أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضمن أمنها، يشير إلى أن عضوية الناتو، لم تعد مطروحة على جدول الأعمال.
كتب بوشكوف في قناته "تلغرام": "لم يعد هناك حديث عن الانضمام إلى حلف الناتو؛ فقد أُزيلت هذه المسألة من جدول الأعمال... وتؤكد فون دير لاين، بشكل غير مباشر، أن قادة الاتحاد الأوروبي يخططون لإنشاء حلف ناتو أوروبي من الدول الأعضاء في التكتل التي تكون مستعدة لذلك. وهذا، وفقًا لخطة فون دير لاين، سيضمن أمن أوكرانيا".
بحسب قوله: فقد نشأ انقسام داخل الحلف على المستوى السياسي، ويعود ذلك جزئياً إلى موقف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية التي تعارض تقديم الناتو ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وفي ظل هذه الظروف، أشار السيناتور إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول استبدال الضمانات العسكرية بتصريحات سياسية حول آفاق عضوية الاتحاد.
وكان قد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديداً لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب شن العملية العسكرية الخاصة.