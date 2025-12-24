https://sarabic.ae/20251224/المندوب-الأميركي-لدى-الناتو-واشنطن-اقتربت-من-التوصل-إلى-تسوية-للأزمة-الأوكرانية-1108532927.html

المندوب الأميركي لدى "الناتو": واشنطن اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية

المندوب الأميركي لدى "الناتو": واشنطن اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية

صرح المندوب الأميركي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتيكر، بأن الولايات المتحدة اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية وترى تحقيق السلام... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشار ويتيكر إلى أن "القضايا الخلافية في تسوية الأزمة الأوكرانية تتعلق بمناقشة مسألة الأراضي"، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وأضاف ويتيكر أن "الخلاصة هي أن الأمر سيتوقف في نهاية المطاف على طبيعة الأرض وكيفية تقسيمها، سواء أكانت منطقة منزوعة السلاح أم منطقة فرص اقتصادية. وبما أننا قد حسمنا بشكل أساسي القضايا الأمنية مع الأوكرانيين، فلا أعتقد أن روسيا، على سبيل المثال، ستعترض على ذلك".وقال زيلينسكي، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الدبلوماسيين الأوكرانيين: "هناك ضمانات أمنية بيننا وبين الأوروبيين والولايات المتحدة، وهناك وثيقة منفصلة بيننا وبين الولايات المتحدة - ضمانات أمنية ثنائية. ونرى أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي النظر في هذه الضمانات، إلى جانب بعض التفاصيل والإضافات السرية".في غضون ذلك، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم يقضي بعودة أوكرانيا إلى أسس عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية.وعقب المحادثات، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الضمانات المقدمة لأوكرانيا وتدابير حل النزاع، بما في ذلك اقتراح نشر قوة متعددة الجنسيات في البلاد والحفاظ على قوام القوات المسلحة الأوكرانية بما لا يقل عن 800 ألف جندي.أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديدا لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب شن العملية العسكرية الخاصة.

