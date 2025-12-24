المندوب الأميركي لدى "الناتو": واشنطن اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/المندوب-الأميركي-لدى-الناتو-واشنطن-اقتربت-من-التوصل-إلى-تسوية-للأزمة-الأوكرانية-1108532927.html
المندوب الأميركي لدى "الناتو": واشنطن اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية
المندوب الأميركي لدى "الناتو": واشنطن اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الأميركي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتيكر، بأن الولايات المتحدة اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية وترى تحقيق السلام... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T19:47+0000
2025-12-24T19:47+0000
روسيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102197/97/1021979714_0:93:3412:2012_1920x0_80_0_0_bcbea1132dd0d6f6efb5792db0f90502.jpg
وأشار ويتيكر إلى أن "القضايا الخلافية في تسوية الأزمة الأوكرانية تتعلق بمناقشة مسألة الأراضي"، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وأضاف ويتيكر أن "الخلاصة هي أن الأمر سيتوقف في نهاية المطاف على طبيعة الأرض وكيفية تقسيمها، سواء أكانت منطقة منزوعة السلاح أم منطقة فرص اقتصادية. وبما أننا قد حسمنا بشكل أساسي القضايا الأمنية مع الأوكرانيين، فلا أعتقد أن روسيا، على سبيل المثال، ستعترض على ذلك".وقال زيلينسكي، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الدبلوماسيين الأوكرانيين: "هناك ضمانات أمنية بيننا وبين الأوروبيين والولايات المتحدة، وهناك وثيقة منفصلة بيننا وبين الولايات المتحدة - ضمانات أمنية ثنائية. ونرى أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي النظر في هذه الضمانات، إلى جانب بعض التفاصيل والإضافات السرية".في غضون ذلك، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم يقضي بعودة أوكرانيا إلى أسس عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية.وعقب المحادثات، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الضمانات المقدمة لأوكرانيا وتدابير حل النزاع، بما في ذلك اقتراح نشر قوة متعددة الجنسيات في البلاد والحفاظ على قوام القوات المسلحة الأوكرانية بما لا يقل عن 800 ألف جندي.أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديدا لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب شن العملية العسكرية الخاصة.
https://sarabic.ae/20251222/زيلينسكي-الولايات-المتحدة-ستقدم-ضمانات-أمنية-لن-يتم-الإعلان-عن-بعضها-1108472159.html
https://sarabic.ae/20251220/إعلام-على-الأوروبيين-أن-يدركوا-أن-أوكرانيا-ستخسر-أي-صراع-ضد-روسيا-1108388883.html
https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يصف-بايدن-بـالأحمق-بسبب-الإنفاق-المفرط-على-أوكرانيا-1108476115.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102197/97/1021979714_729:0:3412:2012_1920x0_80_0_0_3270794847199567633355a1d5f68a11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

المندوب الأميركي لدى "الناتو": واشنطن اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية

19:47 GMT 24.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, File
تابعنا عبر
صرح المندوب الأميركي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتيكر، بأن الولايات المتحدة اقتربت من التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية وترى تحقيق السلام أمرا ممكنا.
وأشار ويتيكر إلى أن "القضايا الخلافية في تسوية الأزمة الأوكرانية تتعلق بمناقشة مسألة الأراضي"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقال ويتيكر في تصريحات صحفية ، اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا حللنا معظم القضايا. لذا، نحن نقترب أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى تسوية للصراع بأوكرانيا"، مضيفا أن واشنطن تؤمن بأن السلام في أوكرانيا أمرا ممكنا".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
زيلينسكي: الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية لن يتم الإعلان عن بعضها
22 ديسمبر, 19:57 GMT
وأضاف ويتيكر أن "الخلاصة هي أن الأمر سيتوقف في نهاية المطاف على طبيعة الأرض وكيفية تقسيمها، سواء أكانت منطقة منزوعة السلاح أم منطقة فرص اقتصادية. وبما أننا قد حسمنا بشكل أساسي القضايا الأمنية مع الأوكرانيين، فلا أعتقد أن روسيا، على سبيل المثال، ستعترض على ذلك".

وفي السياق ذاته، أكد فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، "بعضها لن يُعلن عنه".

وقال زيلينسكي، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الدبلوماسيين الأوكرانيين: "هناك ضمانات أمنية بيننا وبين الأوروبيين والولايات المتحدة، وهناك وثيقة منفصلة بيننا وبين الولايات المتحدة - ضمانات أمنية ثنائية. ونرى أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي النظر في هذه الضمانات، إلى جانب بعض التفاصيل والإضافات السرية".
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا
20 ديسمبر, 14:55 GMT
في غضون ذلك، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم يقضي بعودة أوكرانيا إلى أسس عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية.
في وقت سابق، عُقدت محادثات في برلين حول تسوية الأزمة الأوكرانية بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والرئيس زيلينسكي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا
أمس, 00:34 GMT
وعقب المحادثات، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الضمانات المقدمة لأوكرانيا وتدابير حل النزاع، بما في ذلك اقتراح نشر قوة متعددة الجنسيات في البلاد والحفاظ على قوام القوات المسلحة الأوكرانية بما لا يقل عن 800 ألف جندي.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديدا لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب شن العملية العسكرية الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала