باحث في الشأن الدولي: روسيا لن ترد بشكل يصنع إحراجا للإدارة الأمريكية بل سيكون الرد مدروسا
باحث في الشأن الدولي: روسيا لن ترد بشكل يصنع إحراجا للإدارة الأمريكية بل سيكون الرد مدروسا
باحث في الشأن الدولي: روسيا لن ترد بشكل يصنع إحراجا للإدارة الأمريكية بل سيكون الرد مدروسا

13:21 GMT 30.12.2025
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي والروسي من موسكو، الدكتور غازي المصري، على استهداف مقر الرئاسة وكيفية تعامل روسيا مع هذه الضربة، معتبرا ان "تقييمها يجب أن يكون عقلانيا أكثر ما يكون حماسيا وعاطفيا".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح المصري أن "القيادة الروسية تجري تقييما عقلانيا لأهداف هذه الضربة، ومن خلفها وتداعياتها على المفاوضات والحوار الجاري بين القيادة الروسية والولايات المتحدة".
ولفت المصري إلى أن "هذه الضربة ليست موجهة فقط للقيادة الروسية، بل للرئيس ترامب وإدارته الذين يصرون على توقيع اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وليس اتفاق هدنة كما تسعى إليه بعض القوى الأوروبية التي تتوهم أنها تستطيع استنزاف أو هزيمة روسيا".

ورأى المصري أن روسيا لن ترد بشكل يصنع إحراجا لترامب والإدارة الأمريكية بل سيكون الرد مدروسا، بشكل لا يعرقل محاولات الرئيسين بوتين وترامب في الوصول إلى اتفاق ووضع نهاية لهذا الصراع"، مضيفًا أن "الشعب الأوكراني يعاني ولكن للأسف القيادة الأوكرانية تنفذ أجندات خارجية وليست وطنية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
البحرين تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
11:40 GMT
وأكد المصري أن "الدول الأوروبية تتوهم هزيمة روسيا، وهذا الصراع أثر سلبيا على كل القطاعات الأوروبية"، كاشفا أن "روسيا لم تستخدم جميع أوراقها في هذه العملية العسكرية".
واعتبر المصري أنه "إما أن يكون هناك اتفاقا للسلام أو لا يكون هناك هدنة، لأنها تصب في مصلحة القوى المعادية لروسيا".

وأكد أن روسيا تتصرف بحكمة وليس هدفها الرد والرد المقابل، معتبرا أنه لا بد من أن يكون الرد محسوبا، والرد الدبلوماسي هو برفع سقف المطالب التي وضعتها روسيا أمام من الذي يحاور أوكرانيا.

وقال المصري: "رأينا كيف يتعامل ترامب مع زيلينسكي كما يتعامل مع كوميدي لأنه يعرف أنه ليس صاحب قرار وأنه أحد أدوات أوروبا"، مشددا على أن "ترامب استغل هذا الحدث لتوجيه رسائل إلى الأوروبيين من خلال زيلينسكي الذين يصرون على دعمه وبقائه في السلطة".
وعن احتمال استمرار اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين بعد الحادثة، رأى أنه "لن يتم إلغاء هذه اللقاءات ولكن بوجود زيلينسكي لا مجال للوصول إلى اتفاق، فهو عقبة أمام الوصول إلى السلام الذي تريده الولايات المتحدة وروسيا".
توكاييف في اتصال مع بوتين يدين الهجوم الأوكراني على مقر الرئاسة الروسية
