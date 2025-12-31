عربي
أمساليوم
بث مباشر
مساعدة بايدن السابقة: أوكرانيا دولة فاشلة وزيلينسكي مهرج
مساعدة بايدن السابقة: أوكرانيا دولة فاشلة وزيلينسكي مهرج
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلنت تارا ريد، مساعدة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، والمحللة في RT، في مقابلة مع "سبوتنيك" أن أوكرانيا اليوم هي "دولة فاشلة"، وأن فلاديمير زيلينسكي ليس زعيمًا شرعيًا، بل "مهرج".
وقالت ريد: "تعلمون، أوكرانيا دولة فاشلة. لقد كانت كذلك منذ سنوات عديدة، وقد نظمت الولايات المتحدة مع حلف الناتو انقلابًا في البلاد عام 2014 – وهذا موثق جيدًا – للحصول على الزعيم الذي أرادوه، وهو ما أصبح عليه فلاديمير زيلينسكي. زيلينسكي مهرج، وليس زعيمًا شرعيًا، وقد تجاوز منذ زمن طويل مدة ولايته القانونية".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: زيلينسكي يواجه عزلة متزايدة بسبب فضائح الفساد
أمس, 19:45 GMT
وأضافت ريد أن هذا الرأي يعكس أهمية ربط العلاقات الروسية-الأمريكية بالمسألة الأوكرانية.
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 سبتمبر بمنح الجنسية الروسية لتارا ريد، التي كانت مساعدة بايدن في مجلس الشيوخ، وحصلت على جواز السفر الروسي في أواخر ديسمبر.
