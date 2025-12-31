https://sarabic.ae/20251231/مساعدة-بايدن-السابقة-أوكرانيا-دولة-فاشلة-وزيلينسكي-مهرج-1108752565.html
مساعدة بايدن السابقة: أوكرانيا دولة فاشلة وزيلينسكي مهرج
مساعدة بايدن السابقة: أوكرانيا دولة فاشلة وزيلينسكي مهرج
سبوتنيك عربي
أعلنت تارا ريد، مساعدة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، والمحللة في RT، في مقابلة مع "سبوتنيك" أن أوكرانيا اليوم هي "دولة فاشلة"، وأن فلاديمير زيلينسكي ليس... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T01:14+0000
2025-12-31T01:14+0000
2025-12-31T01:14+0000
جو بايدن
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104072/32/1040723291_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_54ac1a513d28b816ffe8bc8febd8e15b.jpg
وقالت ريد: "تعلمون، أوكرانيا دولة فاشلة. لقد كانت كذلك منذ سنوات عديدة، وقد نظمت الولايات المتحدة مع حلف الناتو انقلابًا في البلاد عام 2014 – وهذا موثق جيدًا – للحصول على الزعيم الذي أرادوه، وهو ما أصبح عليه فلاديمير زيلينسكي. زيلينسكي مهرج، وليس زعيمًا شرعيًا، وقد تجاوز منذ زمن طويل مدة ولايته القانونية".وأضافت ريد أن هذا الرأي يعكس أهمية ربط العلاقات الروسية-الأمريكية بالمسألة الأوكرانية.وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 سبتمبر بمنح الجنسية الروسية لتارا ريد، التي كانت مساعدة بايدن في مجلس الشيوخ، وحصلت على جواز السفر الروسي في أواخر ديسمبر.
https://sarabic.ae/20251230/خبير-أمريكي-زيلينسكي-يواجه-عزلة-متزايدة-بسبب-فضائح-الفساد--1108741115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104072/32/1040723291_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_0812776e307372b2500411092d7d13a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جو بايدن, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مساعدة بايدن السابقة: أوكرانيا دولة فاشلة وزيلينسكي مهرج
أعلنت تارا ريد، مساعدة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، والمحللة في RT، في مقابلة مع "سبوتنيك" أن أوكرانيا اليوم هي "دولة فاشلة"، وأن فلاديمير زيلينسكي ليس زعيمًا شرعيًا، بل "مهرج".
وقالت ريد: "تعلمون، أوكرانيا دولة فاشلة. لقد كانت كذلك منذ سنوات عديدة، وقد نظمت الولايات المتحدة مع حلف الناتو انقلابًا في البلاد عام 2014 – وهذا موثق جيدًا – للحصول على الزعيم الذي أرادوه، وهو ما أصبح عليه فلاديمير زيلينسكي. زيلينسكي مهرج، وليس زعيمًا شرعيًا، وقد تجاوز منذ زمن طويل مدة ولايته القانونية".
وأضافت ريد أن هذا الرأي يعكس أهمية ربط العلاقات الروسية-الأمريكية
بالمسألة الأوكرانية.
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 سبتمبر بمنح الجنسية الروسية لتارا ريد، التي كانت مساعدة بايدن في مجلس الشيوخ، وحصلت على جواز السفر الروسي في أواخر ديسمبر.