الكونغو تتهم رواندا بمقتل أكثر من 1500 مدني منذ ديسمبر

اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخميس، رواندا بالعدوان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 مدني منذ بداية ديسمبر، حسبما أفادت وزارة الاتصال في البلاد. 02.01.2026, سبوتنيك عربي

الكونغو

وقالت الوزارة في بيان يوم الخميس: "وفقًا لبيانات المجتمع المدني التي جمعتها بعض المصادر الإنسانية وأكدتها الوكالات الحكومية، وبالإضافة إلى أكثر من 500 ألف نازح، يبلغ العدد الأولي للضحايا المدنيين نتيجة العمليات الرواندية، التي استخدمت القنابل والطائرات الانتحارية على محور كامانيولا-أوفيرا منذ بداية ديسمبر، أكثر من 1500".وأضاف البيان أن الحكومة الكونغولية تفيد بوصول ثلاثة أفواج من رواندا إلى المرتفعات قرب القرى الشرقية أوفيرا وفيزي وموينغا تحت غطاء مجموعة مسلحة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 4 ديسمبر ما يسمى باتفاقيات واشنطن مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس رواندا بول كاغامي لتقنين اتفاق سلام بين البلدين. ومع ذلك، كثفت حركة "إم 23"، المدعومة على ما يبدو من رواندا، هجومها في محافظة كيبوي الجنوبية بشرق الكونغو الديمقراطية ودخلت أوفيرا.وفي 16 ديسمبر، صرح زعيم حركة "تحالف نهر الكونغو"، كورنيي نانغا بأن المتمردين مستعدون لمغادرة أوفيرا بناءً على طلب الولايات المتحدة، لإعطاء دفعة جديدة لعملية السلام التي توسطت فيها قطر، مع دعوة السلطات الأمريكية والقطرية لتوفير الضمانات اللازمة، بما في ذلك نزع السلاح من المدينة.تأسست حركة "إم 23" في 2012 على يد توتسي كونغوليين. وفي أواخر يناير، شنت الحركة هجومًا واسع النطاق، ما أدى إلى تصعيد النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية. بين يناير وفبراير، سيطر المتمردون على عاصمتي المحافظتين غوما وبوكافو في شمال وجنوب كيفو.ومن مارس إلى يوليو، تصاعدت الأعمال العدائية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أزمة الغذاء في المنطقة. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في 29 يوليو، استمرت الاشتباكات.

الكونغو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن