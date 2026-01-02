الكونغو تتهم رواندا بمقتل أكثر من 1500 مدني منذ ديسمبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/الكونغو-تتهم-رواندا-بمقتل-أكثر-من-1500-مدني-منذ-ديسمبر-1108816088.html
الكونغو تتهم رواندا بمقتل أكثر من 1500 مدني منذ ديسمبر
الكونغو تتهم رواندا بمقتل أكثر من 1500 مدني منذ ديسمبر
سبوتنيك عربي
اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخميس، رواندا بالعدوان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 مدني منذ بداية ديسمبر، حسبما أفادت وزارة الاتصال في البلاد. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T03:14+0000
2026-01-02T03:14+0000
الكونغو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097187313_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_920197eba221ad55e35b726d32f6c206.jpg
وقالت الوزارة في بيان يوم الخميس: "وفقًا لبيانات المجتمع المدني التي جمعتها بعض المصادر الإنسانية وأكدتها الوكالات الحكومية، وبالإضافة إلى أكثر من 500 ألف نازح، يبلغ العدد الأولي للضحايا المدنيين نتيجة العمليات الرواندية، التي استخدمت القنابل والطائرات الانتحارية على محور كامانيولا-أوفيرا منذ بداية ديسمبر، أكثر من 1500".وأضاف البيان أن الحكومة الكونغولية تفيد بوصول ثلاثة أفواج من رواندا إلى المرتفعات قرب القرى الشرقية أوفيرا وفيزي وموينغا تحت غطاء مجموعة مسلحة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 4 ديسمبر ما يسمى باتفاقيات واشنطن مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس رواندا بول كاغامي لتقنين اتفاق سلام بين البلدين. ومع ذلك، كثفت حركة "إم 23"، المدعومة على ما يبدو من رواندا، هجومها في محافظة كيبوي الجنوبية بشرق الكونغو الديمقراطية ودخلت أوفيرا.وفي 16 ديسمبر، صرح زعيم حركة "تحالف نهر الكونغو"، كورنيي نانغا بأن المتمردين مستعدون لمغادرة أوفيرا بناءً على طلب الولايات المتحدة، لإعطاء دفعة جديدة لعملية السلام التي توسطت فيها قطر، مع دعوة السلطات الأمريكية والقطرية لتوفير الضمانات اللازمة، بما في ذلك نزع السلاح من المدينة.تأسست حركة "إم 23" في 2012 على يد توتسي كونغوليين. وفي أواخر يناير، شنت الحركة هجومًا واسع النطاق، ما أدى إلى تصعيد النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية. بين يناير وفبراير، سيطر المتمردون على عاصمتي المحافظتين غوما وبوكافو في شمال وجنوب كيفو.ومن مارس إلى يوليو، تصاعدت الأعمال العدائية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أزمة الغذاء في المنطقة. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في 29 يوليو، استمرت الاشتباكات.
https://sarabic.ae/20251213/روبيو-تصرفات-رواندا-في-شرق-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-انتهاكا-لاتفاقيات-واشنطن-1108124286.html
الكونغو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097187313_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f41a714b40c29c420ca5637b6c42dc35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكونغو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الكونغو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الكونغو تتهم رواندا بمقتل أكثر من 1500 مدني منذ ديسمبر

03:14 GMT 02.01.2026
© AP Photo / Moses Sawasawaقوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية
قوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
تابعنا عبر
اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخميس، رواندا بالعدوان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 مدني منذ بداية ديسمبر، حسبما أفادت وزارة الاتصال في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان يوم الخميس: "وفقًا لبيانات المجتمع المدني التي جمعتها بعض المصادر الإنسانية وأكدتها الوكالات الحكومية، وبالإضافة إلى أكثر من 500 ألف نازح، يبلغ العدد الأولي للضحايا المدنيين نتيجة العمليات الرواندية، التي استخدمت القنابل والطائرات الانتحارية على محور كامانيولا-أوفيرا منذ بداية ديسمبر، أكثر من 1500".
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
روبيو: تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكا لاتفاقيات واشنطن
13 ديسمبر 2025, 14:08 GMT
وأضاف البيان أن الحكومة الكونغولية تفيد بوصول ثلاثة أفواج من رواندا إلى المرتفعات قرب القرى الشرقية أوفيرا وفيزي وموينغا تحت غطاء مجموعة مسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 4 ديسمبر ما يسمى باتفاقيات واشنطن مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس رواندا بول كاغامي لتقنين اتفاق سلام بين البلدين. ومع ذلك، كثفت حركة "إم 23"، المدعومة على ما يبدو من رواندا، هجومها في محافظة كيبوي الجنوبية بشرق الكونغو الديمقراطية ودخلت أوفيرا.
وفي 16 ديسمبر، صرح زعيم حركة "تحالف نهر الكونغو"، كورنيي نانغا بأن المتمردين مستعدون لمغادرة أوفيرا بناءً على طلب الولايات المتحدة، لإعطاء دفعة جديدة لعملية السلام التي توسطت فيها قطر، مع دعوة السلطات الأمريكية والقطرية لتوفير الضمانات اللازمة، بما في ذلك نزع السلاح من المدينة.
تأسست حركة "إم 23" في 2012 على يد توتسي كونغوليين. وفي أواخر يناير، شنت الحركة هجومًا واسع النطاق، ما أدى إلى تصعيد النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية. بين يناير وفبراير، سيطر المتمردون على عاصمتي المحافظتين غوما وبوكافو في شمال وجنوب كيفو.
ومن مارس إلى يوليو، تصاعدت الأعمال العدائية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أزمة الغذاء في المنطقة. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في 29 يوليو، استمرت الاشتباكات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала