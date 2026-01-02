عربي
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة جنوبي لبنان
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة جنوبي لبنان
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ أكثر من 16 غارة، استهدفت جنوبي لبنان ومناطق أخرى.ووفقا للمراسل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي، ومرتفعات إقليم التفاح ووادي عزة وأطراف البيسارية جنوبي البلاد.وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف "مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية" في مناطق بجنوب لبنان.وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت أن سلاح الجو الإسرائيلي "قام بموجة هجمات في لبنان".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.
11:00 GMT 02.01.2026
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ أكثر من 16 غارة، استهدفت جنوبي لبنان ومناطق أخرى.
ووفقا للمراسل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي، ومرتفعات إقليم التفاح ووادي عزة وأطراف البيسارية جنوبي البلاد.
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف "مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية" في مناطق بجنوب لبنان.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت أن سلاح الجو الإسرائيلي "قام بموجة هجمات في لبنان".
مصر: اتصالات مصرية مكثفة لتهدئة التصعيد في لبنان
29 ديسمبر 2025, 11:01 GMT

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".

ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.
