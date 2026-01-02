https://sarabic.ae/20260102/سلسلة-غارات-إسرائيلية-تستهدف-مناطق-عدة-جنوبي-لبنان-1108828580.html
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
إسرائيل
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ أكثر من 16 غارة، استهدفت جنوبي لبنان ومناطق أخرى.ووفقا للمراسل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي، ومرتفعات إقليم التفاح ووادي عزة وأطراف البيسارية جنوبي البلاد.وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف "مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية" في مناطق بجنوب لبنان.وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت أن سلاح الجو الإسرائيلي "قام بموجة هجمات في لبنان".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.
لبنان
إسرائيل
الأخبار
ar_EG
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ أكثر من 16 غارة، استهدفت جنوبي لبنان ومناطق أخرى.
ووفقا للمراسل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي، ومرتفعات إقليم التفاح ووادي عزة وأطراف البيسارية جنوبي البلاد.
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف "مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية" في مناطق بجنوب لبنان.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت أن سلاح الجو الإسرائيلي "قام بموجة هجمات في لبنان".
29 ديسمبر 2025, 11:01 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.