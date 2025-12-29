عربي
https://sarabic.ae/20251229/مصر--اتصالات-مصرية-مكثفة-لتهدئة-التصعيد-في-لبنان-1108686138.html
مصر: اتصالات مصرية مكثفة لتهدئة التصعيد في لبنان
مصر: اتصالات مصرية مكثفة لتهدئة التصعيد في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد سفير مصر لدى بيروت، السفير علاء موسى، أن بلاده تعمل بشكل مكثف على خفض حدة التوتر في لبنان، مشيرًا إلى وجود اتصالات مصرية مستمرة مع الأطراف اللبنانية... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T11:01+0000
2025-12-29T11:01+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094557791_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8cf02c0cc141bcf9ffe09d9171a7907.jpg
وأوضح السفير المصري، في مؤتمر صحفي، أن "القاهرة تدعو إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز الاستقرار في لبنان"، مشدداً على أهمية تطبيق اتفاق 27 نوفمبر وتنفيذ القرار الأممي 1701 الذي يحدد الإطار القانوني للتهدئة في جنوب لبنان.وقال: "الحل الوحيد في لبنان هو تطبيق الاتفاقات الدولية والداخلية، ونحن نعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أن "القاهرة تعمل بالتنسيق مع واشنطن من أجل تهدئة الوضع وخلق أجواء مناسبة للاستقرار السياسي والأمني في لبنان".والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مؤخرا، في العاصمة اللبنانية بيروت، عددًا من أعضاء مجلس النواب اللبناني، في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اللبنانية.وخلال اللقاء، جدد عبد العاطي، موقف مصر الثابت تجاه لبنان، مؤكدًا أن "القاهرة حريصة كل الحرص على دعم لبنان الشقيق ومساندة مؤسساته الوطنية من أجل الحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية"، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية.وأكد أن "مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشددًا على أن "صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني يمثل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية".وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، "بشكل كامل من جميع الأطراف"، وضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.كما أكد عبد العاطي ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن "مصر تدعم كل ما من شأنه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية".وقال إن "مصر ستظل إلى جانب لبنان في مواجهة الظروف الراهنة كافة، ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم في مجالات التنمية وبناء القدرات"، لافتًا إلى أن "استقرار لبنان يُعدّ ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة بأسرها".وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث قدم التهنئة لعون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ.وفي إطار الاتصال، جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
مصر: اتصالات مصرية مكثفة لتهدئة التصعيد في لبنان

11:01 GMT 29.12.2025
© AP Photoقصف إسرائيلي على لبنان
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد سفير مصر لدى بيروت، السفير علاء موسى، أن بلاده تعمل بشكل مكثف على خفض حدة التوتر في لبنان، مشيرًا إلى وجود اتصالات مصرية مستمرة مع الأطراف اللبنانية والدولية لتهدئة التصعيد في البلاد.
وأوضح السفير المصري، في مؤتمر صحفي، أن "القاهرة تدعو إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز الاستقرار في لبنان"، مشدداً على أهمية تطبيق اتفاق 27 نوفمبر وتنفيذ القرار الأممي 1701 الذي يحدد الإطار القانوني للتهدئة في جنوب لبنان.
وقال: "الحل الوحيد في لبنان هو تطبيق الاتفاقات الدولية والداخلية، ونحن نعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أن "القاهرة تعمل بالتنسيق مع واشنطن من أجل تهدئة الوضع وخلق أجواء مناسبة للاستقرار السياسي والأمني في لبنان".
صحفي يصور دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية مروحين الجنوبية، لبنان، الخميس 12 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام في لبنان تعرضت لهجمات من الجيش الإسرائيلي
26 ديسمبر, 22:22 GMT
والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مؤخرا، في العاصمة اللبنانية بيروت، عددًا من أعضاء مجلس النواب اللبناني، في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اللبنانية.
وخلال اللقاء، جدد عبد العاطي، موقف مصر الثابت تجاه لبنان، مؤكدًا أن "القاهرة حريصة كل الحرص على دعم لبنان الشقيق ومساندة مؤسساته الوطنية من أجل الحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية"، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد أن "مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشددًا على أن "صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني يمثل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية".
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
26 ديسمبر, 08:32 GMT
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، "بشكل كامل من جميع الأطراف"، وضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
كما أكد عبد العاطي ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن "مصر تدعم كل ما من شأنه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية".
وقال إن "مصر ستظل إلى جانب لبنان في مواجهة الظروف الراهنة كافة، ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم في مجالات التنمية وبناء القدرات"، لافتًا إلى أن "استقرار لبنان يُعدّ ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة بأسرها".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
أردوغان: تركيا مستعدة للمشاركة في الآليات الدولية التي تدعم أمن لبنان
23 ديسمبر, 16:35 GMT
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث قدم التهنئة لعون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ.
وفي إطار الاتصال، جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
