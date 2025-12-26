الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام في لبنان تعرضت لهجمات من الجيش الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام في لبنان تعرضت لهجمات من الجيش الإسرائيلي
الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام في لبنان تعرضت لهجمات من الجيش الإسرائيلي
منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام في لبنان تعرضت لهجمات من الجيش الإسرائيلي

© AP Photo / Hassan Ammarصحفي يصور دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية مروحين الجنوبية، لبنان، الخميس 12 أكتوبر 2023
صحفي يصور دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية مروحين الجنوبية، لبنان، الخميس 12 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن قوات حفظ السلام التابعة لها في لبنان (يونيفيل) تعرضت لهجمات من جانب القوات الإسرائيلية.
وقالت دائرة الإعلام في الأمم المتحدة بجنيف إن "إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة من مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق أصاب منطقة عمل دورية تابعة لقوات يونيفيل كانت تقوم بتفقد نقطة تفتيش في قرية بسطرة، وذلك عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
لبنان يطلب معلومات من الـ"يونيفيل" عن تحركات إسرائيلية
11:08 GMT
وأضافت أن "آليات يونيفيل لم تتعرض لأضرار، إلا أن دوي إطلاق النار والانفجار أدى إلى إصابة أحد عناصر حفظ السلام بارتجاج خفيف".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه بالتوازي مع ذلك، أبلغت دورية أخرى لقوات يونيفيل كانت تنفذ مهمة روتينية في قرية كفر شوبا عن تعرض مواقعها لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة من الجانب الإسرائيلي وعلى مقربة مباشرة منها.
وأكدت المنظمة الدولية أن قوات يونيفيل كانت قد أخطرت الجيش الإسرائيلي مسبقا بأنشطتها في تلك المناطق، التزاما بالممارسة المعتادة خلال تسيير الدوريات في المناطق الحساسة القريبة من الخط الأزرق.
وشددت الأمم المتحدة على أن "الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، داعية الجيش الإسرائيلي إلى "وقف السلوك العدائي والهجمات على قوات حفظ السلام أو في محيطها، وهي قوات تعمل من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق".
وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، الجمعة، سلسلة غارات على مناطق في شرق وجنوب البلاد، كما تحدثت عن ضربات استهدفت المناطق الجبلية في الهرمل شرق لبنان.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
08:32 GMT
وكانت غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية قد أسفرت، يوم الخميس، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في شرق وجنوب لبنان، فيما شهد الجنوب اللبناني هجمات مماثلة يوم الأربعاء أوقعت قتيلا واحدا، ويوم الثلاثاء حيث قتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي في الجيش اللبناني.
هذا ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
