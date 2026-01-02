https://sarabic.ae/20260102/سيفاستوبول-الروسية-تستقبل-خلال-عام-2025-أكثر-من-420-ألف-سائح-و5-ملايين-زائر-1108842260.html
سيفاستوبول الروسية تستقبل خلال عام 2025 أكثر من 420 ألف سائح و5 ملايين زائر
سيفاستوبول الروسية تستقبل خلال عام 2025 أكثر من 420 ألف سائح و5 ملايين زائر
كشف حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، أن المدينة استقبلت خلال عام 2025 أكثر من 420 ألف سائح و5 ملايين زائر. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب رازفوجاييف على منصة "إكس": "في عام 2025، زار سيفاستوبول أكثر من 420 ألف سائح و5 ملايين زائر من داخل روسيا في رحلات ترفيهية".جدير بالذكر أن تضاعف زوار المتاحف يعود إلى استثمارات كبيرة قامت بها الحكومة الروسية في ترميم المواقع التاريخية، ما أسفر عن نجاح سيفاستوبول في التحول إلى قطب ثقافي وسياحي مرموق.
سيفاستوبول الروسية تستقبل خلال عام 2025 أكثر من 420 ألف سائح و5 ملايين زائر
كشف حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، أن المدينة استقبلت خلال عام 2025 أكثر من 420 ألف سائح و5 ملايين زائر.
وكتب رازفوجاييف على منصة "إكس": "في عام 2025، زار سيفاستوبول أكثر من 420 ألف سائح و5 ملايين زائر من داخل روسيا في رحلات ترفيهية".
وأضاف: "المتاحف الرئيسية في المدينة ضاعفت عدد زوارها، وبلغ معدل إشغال أماكن الإقامة والفنادق في سيفاستوبول نسبة 80 في المئة والمؤسسات الثقافية في المدينة استقبلت 7.9 مليون شخص على مدار العام".
27 ديسمبر 2025, 14:47 GMT
جدير بالذكر أن تضاعف زوار المتاحف يعود إلى استثمارات كبيرة قامت بها الحكومة الروسية في ترميم المواقع التاريخية، ما أسفر عن نجاح سيفاستوبول في التحول إلى قطب ثقافي وسياحي مرموق.