مدينة عربية تسجل رقما قياسيا في عدد السياح خلال 2025
مدينة عربية تسجل رقما قياسيا في عدد السياح خلال 2025
أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أحدث الإحصاءات حول أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام. وتُظهر الأرقام نجاح دبي... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
العالم
الامارات العربية المتحدة
السياحة
الفنادق والمنتجعات
ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، استقبلت دبي نحو 1.85 مليون سائح، بمتوسط ​​يومي يتجاوز 61,600 زائر، ووفقا للبيانات الصادرة عن الدائرة، احتلت أوروبا الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد زوار دبي جغرافيا، حيث شكلت 21% من إجمالي عدد الزوار بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر 2025، مسجلة أكثر من 3.65 مليون سائح دولي. تلتها دول مجلس التعاون الخليجي، التي شكلت نحو 16%، مسجلة نحو 2.75 مليون سائح. احتلت جنوب آسيا المرتبة الثالثة بنسبة تقارب 15%، مسجلة نحو 2.6 مليون سائح، بينما شكلت روسيا ورابطة الدول المستقلة وشرق أوروبا نسبة تقارب 15%، مسجلة أكثر من 2.58 مليون سائح. وسجلت منطقة "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا 1.95 مليون سائح، ما يمثل 11% من الإجمالي، بينما شكلت شمال وجنوب شرق آسيا نسبة 9%، مسجلة نحو 1.64 مليون سائح دولي، حسب ما ورد في صحيفة "الإمارات اليوم". علاوة على ذلك، بلغ عدد غرف الفنادق في دبي أكثر من 153,200 غرفة بنهاية نوفمبر 2025، موزعة على 825 فندقاً، مقارنةً بنحو 153,300 غرفة موزعة على 828 فندقاً بنهاية نوفمبر 2024. وبلغ متوسط ​​نسبة إشغال الفنادق في دبي 80.4% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ 78% خلال الفترة ذاتها من عام 2024.واستحوذت الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم على 36% من إجمالي سوق الفنادق في دبي، مسجلة نحو 55,200 غرفة موزعة على 173 فندقاً، تلتها فنادق الأربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة نحو 43,300 غرفة موزعة على 194 فندقاً. أما الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة، فقد شكلت نحو 19% من إجمالي سوق الفنادق، بسعة تتجاوز 29,300 غرفة موزعة على 279 فندقاً. وبلغ متوسط ​​سعر الغرفة الفندقية في دبي 557 درهمًا إماراتيًا بنهاية نوفمبر 2025، مقارنةً بـ 520 درهمًا إماراتيًا في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 7%. أما متوسط ​​الإيرادات لكل غرفة متاحة فبلغ 448 درهمًا إماراتيًا بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ 405 دراهم إماراتية في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 10%.تزن قرابة طنين... مدينة عربية تكشف عن سبيكة فضة "عملاقة"
https://sarabic.ae/20251221/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-أكبر-معرض-للذهب-والمجوهرات-في-دبي-1108428852.html
الامارات العربية المتحدة
أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أحدث الإحصاءات حول أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام. وتُظهر الأرقام نجاح دبي في استقطاب 17.55 مليون سائح دولي بين يناير ونوفمبر 2025، وهو رقم قياسي مقارنةً بـ 16.79 مليون سائح دولي استقبلتهم المدينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُمثل زيادة بنسبة 5% تقريبا.
ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، استقبلت دبي نحو 1.85 مليون سائح، بمتوسط ​​يومي يتجاوز 61,600 زائر، ووفقا للبيانات الصادرة عن الدائرة، احتلت أوروبا الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد زوار دبي جغرافيا، حيث شكلت 21% من إجمالي عدد الزوار بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر 2025، مسجلة أكثر من 3.65 مليون سائح دولي. تلتها دول مجلس التعاون الخليجي، التي شكلت نحو 16%، مسجلة نحو 2.75 مليون سائح.
احتلت جنوب آسيا المرتبة الثالثة بنسبة تقارب 15%، مسجلة نحو 2.6 مليون سائح، بينما شكلت روسيا ورابطة الدول المستقلة وشرق أوروبا نسبة تقارب 15%، مسجلة أكثر من 2.58 مليون سائح. وسجلت منطقة "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا 1.95 مليون سائح، ما يمثل 11% من الإجمالي، بينما شكلت شمال وجنوب شرق آسيا نسبة 9%، مسجلة نحو 1.64 مليون سائح دولي، حسب ما ورد في صحيفة "الإمارات اليوم".

وبلغ إجمالي عدد السياح الدوليين من الأمريكتين نحو 1.23 مليون سائح، ما يمثل 7% من الإجمالي، مقارنة بنسبة تقارب 4% لأفريقيا، بمتوسط ​​نحو 774 ألف زائر، وشكلت أستراليا ونيوزيلندا نسبة تقارب 2%، بمتوسط ​​357 ألف سائح دولي.

علاوة على ذلك، بلغ عدد غرف الفنادق في دبي أكثر من 153,200 غرفة بنهاية نوفمبر 2025، موزعة على 825 فندقاً، مقارنةً بنحو 153,300 غرفة موزعة على 828 فندقاً بنهاية نوفمبر 2024. وبلغ متوسط ​​نسبة إشغال الفنادق في دبي 80.4% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ 78% خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
واستحوذت الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم على 36% من إجمالي سوق الفنادق في دبي، مسجلة نحو 55,200 غرفة موزعة على 173 فندقاً، تلتها فنادق الأربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة نحو 43,300 غرفة موزعة على 194 فندقاً. أما الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة، فقد شكلت نحو 19% من إجمالي سوق الفنادق، بسعة تتجاوز 29,300 غرفة موزعة على 279 فندقاً.

في غضون ذلك، ضمت الشقق الفندقية نحو 25,300 غرفة موزعة على 179 منشأة، ما يمثل نحو 17% من إجمالي سوق الفنادق في دبي. وبلغ متوسط ​​مدة الإقامة في فنادق دبي 3.7 ليالٍ بنهاية نوفمبر، مقارنةً بـ 3.6 ليالٍ خلال الفترة نفسها من عام 2024. ووصل عدد ليالي الفنادق (الغرف المحجوزة) إلى نحو 40.85 مليون ليلة، مقارنةً بنحو 39.19 مليون ليلة خلال الفترة نفسها، مسجلاً بذلك معدل نمو يقارب 4%.

وبلغ متوسط ​​سعر الغرفة الفندقية في دبي 557 درهمًا إماراتيًا بنهاية نوفمبر 2025، مقارنةً بـ 520 درهمًا إماراتيًا في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 7%. أما متوسط ​​الإيرادات لكل غرفة متاحة فبلغ 448 درهمًا إماراتيًا بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ 405 دراهم إماراتية في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 10%.
