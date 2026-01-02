لماذا وضعت فواكه وكائنات حية على العملة السورية الجديدة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لماذا وضعت فواكه وكائنات حية على العملة السورية الجديدة؟
لماذا وضعت فواكه وكائنات حية على العملة السورية الجديدة؟
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

لماذا وضعت فواكه وكائنات حية على العملة السورية الجديدة؟

18:06 GMT 02.01.2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed)الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يعرضان ورقة نقدية خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات بدمشق، سوريا، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يعرضان ورقة نقدية خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات بدمشق، سوريا، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
أطلقت سوريا مع مطلع العام الجديد 2026 عملة وطنية جديدة، تمثل دمجا بين الرمزية الوطنية والتصميم العصري، مستلهمة من التنوع الزراعي والحيواني للبلاد، لتعكس ارتباط الإنسان بالأرض وأهمية الإنتاج الوطني.
واحتوت العملة على رموز محاصيل أساسية، أبرزها القمح على أكبر فئة نقدية كمحصول استراتيجي للأمن الغذائي، والقطن لدعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل، والوردة الشامية، والتوت الشامي، كرموز ثقافية وحضارية.
كما جاءت شجرة الزيتون والحمضيات لتعكس قيم السلام والارتباط بالأرض ودور الإنتاج الزراعي في الاقتصاد المحلي، بينما اختيرت الثروة الحيوانية (الفراشة، وغزال الريم، والحصان العربي، والسنونو، والدوري) للتأكيد على استدامة البيئة وأهميتها في دعم المراعي والمحاصيل الزراعية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح وزير الزراعة السوري، أمجد بدر، أن "اختيار هذه الرموز يحمل دلالات اقتصادية واستقرار، ويؤكد المساواة بين السوريين، كما يعكس مرحلة عمل وطنية عقلانية وواقعية، بعيدا عن تجسيد الأشخاص".
البنك المركزي السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
حاكم مصرف سوريا يعلن عن صدور العملة الوطنية الجديدة
25 ديسمبر 2025, 13:42 GMT
فيما اعتبر اتحاد الفلاحين في سوريا، أن الخطوة "تمثّل تحولا نوعيا نحو إبراز الإنتاج الوطني والهوية الزراعية"، داعيا "لدعم القطاع لضمان أن تعكس الرسالة الرمزية على الأرض واقع الفلاحين والإنتاج المحلي".
وبحسب "سانا"، فإن فترة استبدال العملة القديمة بالجديدة في سوريا تبدأ لمدة 90 يوما قابلة للتمديد، في خطوة تهدف لتثبيت العملة الجديدة في التداول وتأمين قيمتها الاقتصادية والرمزية.
