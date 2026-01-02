لماذا وضعت فواكه وكائنات حية على العملة السورية الجديدة؟
© AP Photo / Ghaith Alsayed)الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يعرضان ورقة نقدية خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات بدمشق، سوريا، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أطلقت سوريا مع مطلع العام الجديد 2026 عملة وطنية جديدة، تمثل دمجا بين الرمزية الوطنية والتصميم العصري، مستلهمة من التنوع الزراعي والحيواني للبلاد، لتعكس ارتباط الإنسان بالأرض وأهمية الإنتاج الوطني.
واحتوت العملة على رموز محاصيل أساسية، أبرزها القمح على أكبر فئة نقدية كمحصول استراتيجي للأمن الغذائي، والقطن لدعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل، والوردة الشامية، والتوت الشامي، كرموز ثقافية وحضارية.
كما جاءت شجرة الزيتون والحمضيات لتعكس قيم السلام والارتباط بالأرض ودور الإنتاج الزراعي في الاقتصاد المحلي، بينما اختيرت الثروة الحيوانية (الفراشة، وغزال الريم، والحصان العربي، والسنونو، والدوري) للتأكيد على استدامة البيئة وأهميتها في دعم المراعي والمحاصيل الزراعية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
الله يرزق سوريا الأمن والاستقرار— خالد جاسم (@khalidjassem74) December 29, 2025
والتطور والازدهار..
ويعطي شعبها على قد نيته
ويحفظهم لسوريا
ويحفظ سوريا لهم .
اليوم تم الكشف عن العملة السورية الجديدة ..
بداية جديدة لعهد جديد ..
يحتاج منا جميعاً الدعم والمساندة
حتى لو كان عن طريق الدعاء لهم 🤲#سوريا_الجديدة pic.twitter.com/pEoKdKGGUR
وأوضح وزير الزراعة السوري، أمجد بدر، أن "اختيار هذه الرموز يحمل دلالات اقتصادية واستقرار، ويؤكد المساواة بين السوريين، كما يعكس مرحلة عمل وطنية عقلانية وواقعية، بعيدا عن تجسيد الأشخاص".
25 ديسمبر 2025, 13:42 GMT
فيما اعتبر اتحاد الفلاحين في سوريا، أن الخطوة "تمثّل تحولا نوعيا نحو إبراز الإنتاج الوطني والهوية الزراعية"، داعيا "لدعم القطاع لضمان أن تعكس الرسالة الرمزية على الأرض واقع الفلاحين والإنتاج المحلي".
وبحسب "سانا"، فإن فترة استبدال العملة القديمة بالجديدة في سوريا تبدأ لمدة 90 يوما قابلة للتمديد، في خطوة تهدف لتثبيت العملة الجديدة في التداول وتأمين قيمتها الاقتصادية والرمزية.