مبان تتمايل إثر زلزال عنيف ضرب المكسيك... فيديو
15:57 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 16:03 GMT 02.01.2026)
© REUTERS Raquel Cunhaالناس ينتظرون في الشارع بعد إجلائهم عقب زلزال، في المكسيك، 2 يناير/ كانون الثاني 2026
© REUTERS Raquel Cunha
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة بمقياس "ريختر" ضرب عاصمة المكسيك وأجزاء من ولاية غيريرو جنوب غربي البلاد، صباح اليوم الجمعة.
وشهدت العاصمة اهتزازا واضحا للمباني المرتفعة، فيما دوت صفارات الإنذار، ما دفع رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إلى إخلاء القصر الرئاسي مؤقتا أثناء مشاركتها في مؤتمر صحفي، قبل أن تعود بعد دقائق.
زلزال المكسيك يعطّل المؤتمر الصحفي للرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، والحضور يسارعون إلى الخارج ⚠️ pic.twitter.com/2tJroZntDn— Thkhmz | ثخمز (@MrThkhmz) January 2, 2026
تحرّكت البنايات المرتفعة في المكسيك بشكل واضح أثناء الزلزال، حيث تأرجحت الهياكل الخرسانية يمينًا ويسارًا مع اهتزاز الأرض، وظهرت حركة الطوابق العلوية بوضوح نتيجة قوة الهزّة، في مشهد يعكس شدة الزلزال وانتقال الموجات الزلزالية عبر المدينة.#المكسيك 🇲🇽#الزلازل #هزة_أرضية pic.twitter.com/Dl6O1ooIAS— راصد الزلازل والبراكين 2025 (@Hgffkk6) January 2, 2026
وأوضحت شينباوم أن مركز الزلزال يقع قرب سان ماركوس بولاية غيريرو، على بعد نحو 230 كيلومترا من العاصمة، مؤكدة أن التقارير الأولية لا تشير إلى أضرار جسيمة.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الهزة وقعت عند الساعة 13:58 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن طبيعة التربة الطينية للمكسيك تزيد من تأثرها بالزلازل، التي غالبا ما تنشأ قبالة سواحل غيريرو على المحيط الهادئ.