https://sarabic.ae/20260102/ناسا-تعتزم-إرسال-رواد-فضاء-أمريكيين-إلى-القمر-في-عام-2026-1108844104.html
"ناسا" تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر في عام 2026
"ناسا" تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر في عام 2026
سبوتنيك عربي
أعلن مدير وكالة "ناسا"، جاريد إسحاقمان، عن خطط لإرسال رواد فضاء أمريكيين في أطول رحلة فضائية في تاريخ الولايات المتحدة، والوصول إلى القمر بحلول عام 2026. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T20:16+0000
2026-01-02T20:16+0000
2026-01-02T20:16+0000
العالم
ناسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108372059_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1325a973d499ab92a4d7f724e7aabcaa.jpg
وكتب إسحاقمان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيقوم رواد الفضاء الأمريكيون هذا العام بأطول رحلة فضائية في التاريخ، وسيعودون إلى مدار القمر".وستحمل هذه المهمة، التي تستغرق 10 أيام والمقرر إطلاقها في فبراير/ شباط 2026، أربعة رواد فضاء على متن مركبة "أوريون" الفضائية، والذين سيدورون حول القمر ثم يعودون إلى الأرض.
https://sarabic.ae/20251228/طهران-تخطط-لإطلاق-أول-قمر-صناعي-من-قاعدة-جابهار-الفضائية-الإيرانية-1108677475.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108372059_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20ed3902dd245760e50fc7936a240350.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, ناسا
"ناسا" تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر في عام 2026
أعلن مدير وكالة "ناسا"، جاريد إسحاقمان، عن خطط لإرسال رواد فضاء أمريكيين في أطول رحلة فضائية في تاريخ الولايات المتحدة، والوصول إلى القمر بحلول عام 2026.
وكتب إسحاقمان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيقوم رواد الفضاء الأمريكيون هذا العام بأطول رحلة فضائية في التاريخ، وسيعودون إلى مدار القمر".
وأوضح إسحاقمان أن هذه الرحلة الطويلة القياسية ستتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، والتي تُحيي ذكرى توقيع إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز 1776.
28 ديسمبر 2025, 21:35 GMT
قبل هبوط مهمة "أرتميس 3" على سطح القمر عام 2027، تخطط ناسا لتنفيذ مهمة تحليق قريبة تُسمى "أرتميس 2"، والتي ستكون أول مهمة مأهولة لوكالة الفضاء إلى القمر منذ أكثر من 50 عامًا.
وستحمل هذه المهمة، التي تستغرق 10 أيام والمقرر إطلاقها في فبراير/ شباط 2026، أربعة رواد فضاء على متن مركبة "أوريون" الفضائية، والذين سيدورون حول القمر ثم يعودون إلى الأرض.