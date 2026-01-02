https://sarabic.ae/20260102/وزير-إسرائيلي-غزة-والضفة-لنا-والفلسطينيون-ضيوف-1108819265.html
وزير إسرائيلي: غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف
زعم وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الجمعة، بأن "غزة ملك لإسرائيل، والفلسطينيون في القطاع (غزة) هم ضيوف تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بالبقاء هناك... 02.01.2026
2026-01-02T06:41+0000
2026-01-02T06:41+0000
2026-01-02T06:41+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، عن الوزير الإسرائيلي، بأن بلاده "تسمح للفلسطينيين بالبقاء هناك كضيوف حتى وقت معين، لكن غزة لإسرائيل"، وفق تعبيره.وبحسب الموقع، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية، ادعى زوهار، أن "الضفة الغربية ملك لإسرائيل أيضا، ولسنا محتلين في أرضنا"، وفق تعبيره.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20260101/الخارجية-الفلسطينية-تعلق-على-سحب-إسرائيل-صلاحيات-الحرم-الإبراهيمي-من-بلدية-الخليل-1108813789.html
زعم وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الجمعة، بأن "غزة ملك لإسرائيل، والفلسطينيون في القطاع (غزة) هم ضيوف تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بالبقاء هناك مؤقتا"، على حد قوله.
ونقل الموقع
الإلكتروني الإسرائيلي "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، عن الوزير الإسرائيلي، بأن بلاده "تسمح للفلسطينيين بالبقاء هناك كضيوف حتى وقت معين، لكن غزة لإسرائيل"، وفق تعبيره.
وبحسب الموقع، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية، ادعى زوهار، أن "الضفة الغربية ملك لإسرائيل أيضا، ولسنا محتلين في أرضنا"، وفق تعبيره.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب
، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة
، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب
، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.