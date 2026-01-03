https://sarabic.ae/20260103/أردوغان-يعلن-عزمه-إجراء-محادثات-مع-ترامب-حول-أوكرانيا-1108848219.html
03.01.2026
أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 5 يناير/ كانون الثاني، يتناول عددًا من القضايا، من بينها تسوية الأزمة الأوكرانية.
أنقرة –سبوتنيك. وقال أردوغان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، "سنُجري محادثة هاتفية مع ترامب يوم الاثنين. سنناقش كلًا من القضية الفلسطينية وقضية روسيا وأوكرانيا".
وأضاف الرئيس التركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيشارك في اجتماع ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا، والمقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى فلاديمير زيلينسكي، الأحد، في ولاية فلوريدا من أجل بحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية، وعقب المحادثات أجرى الطرفان محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين
وقبل هذا اللقاء، قال الرئيس الأمريكي، إنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، أنه نتيجة للمفاوضات مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن 95 بالمئة من القضايا المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلن زيلينسكي أن اجتماعًا بين الوفود الأوكرانية والأمريكية لبحث الصياغة النهائية للقضايا التي نوقشت خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد الأسبوع المقبل.
ومنذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تروّج الولايات المتحدة الأمريكية لخطة سلام جديدة تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا، فيما أكد الكرملين أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.
بدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأنه على نظام كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مؤكدًا أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة التقدم الكبير الذي تحققه القوات المسلحة الروسية على جميع محاور القتال في نطاق العملية العسكرية الخاصة.