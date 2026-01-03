أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
On air
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260103/أردوغان-يعلن-عزمه-إجراء-محادثات-مع-ترامب-حول-أوكرانيا-1108848219.html
أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا
أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 5 يناير/ كانون الثاني، يتناول عددًا من القضايا، من بينها... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T03:00+0000
2026-01-03T03:00+0000
رجب طيب أردوغان
روسيا
أخبار أوكرانيا
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg
أنقرة –سبوتنيك. وقال أردوغان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، "سنُجري محادثة هاتفية مع ترامب يوم الاثنين. سنناقش كلًا من القضية الفلسطينية وقضية روسيا وأوكرانيا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى فلاديمير زيلينسكي، الأحد، في ولاية فلوريدا من أجل بحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية، وعقب المحادثات أجرى الطرفان محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين.وقبل هذا اللقاء، قال الرئيس الأمريكي، إنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، أنه نتيجة للمفاوضات مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن 95 بالمئة من القضايا المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلن زيلينسكي أن اجتماعًا بين الوفود الأوكرانية والأمريكية لبحث الصياغة النهائية للقضايا التي نوقشت خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد الأسبوع المقبل.ومنذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تروّج الولايات المتحدة الأمريكية لخطة سلام جديدة تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا، فيما أكد الكرملين أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.بدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأنه على نظام كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مؤكدًا أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة التقدم الكبير الذي تحققه القوات المسلحة الروسية على جميع محاور القتال في نطاق العملية العسكرية الخاصة.
https://sarabic.ae/20260101/أردوغان-نناضل-لترسيخ-الاستقرار-في-المنطقة-وخارجها--1108791610.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_e8dc0f7f6d3fc5d185d07c46a2faa3b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب
رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب

أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا

03:00 GMT 03.01.2026
© AP Photo / Jerome Delayالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Jerome Delay
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 5 يناير/ كانون الثاني، يتناول عددًا من القضايا، من بينها تسوية الأزمة الأوكرانية.
أنقرة –سبوتنيك. وقال أردوغان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، "سنُجري محادثة هاتفية مع ترامب يوم الاثنين. سنناقش كلًا من القضية الفلسطينية وقضية روسيا وأوكرانيا".
وأضاف الرئيس التركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيشارك في اجتماع ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا، والمقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى فلاديمير زيلينسكي، الأحد، في ولاية فلوريدا من أجل بحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية، وعقب المحادثات أجرى الطرفان محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين.
وقبل هذا اللقاء، قال الرئيس الأمريكي، إنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، أنه نتيجة للمفاوضات مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن 95 بالمئة من القضايا المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلن زيلينسكي أن اجتماعًا بين الوفود الأوكرانية والأمريكية لبحث الصياغة النهائية للقضايا التي نوقشت خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد الأسبوع المقبل.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
أردوغان: نناضل لترسيخ الاستقرار في المنطقة وخارجها
1 يناير, 09:56 GMT
ومنذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تروّج الولايات المتحدة الأمريكية لخطة سلام جديدة تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا، فيما أكد الكرملين أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.
بدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأنه على نظام كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مؤكدًا أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة التقدم الكبير الذي تحققه القوات المسلحة الروسية على جميع محاور القتال في نطاق العملية العسكرية الخاصة.
