أردوغان: نناضل لترسيخ الاستقرار في المنطقة وخارجها

عربي
رئيس مجلس "القيادة" اليمني": قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء لتصحيح المسار ولا يعني القطيعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/أردوغان-نناضل-لترسيخ-الاستقرار-في-المنطقة-وخارجها--1108791610.html
أردوغان: نناضل لترسيخ الاستقرار في المنطقة وخارجها
أردوغان: نناضل لترسيخ الاستقرار في المنطقة وخارجها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده تخوض "نضالًا مكثفًا من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة وما بعدها، مستندة إلى سياستها الخارجية القائمة... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T09:56+0000
2026-01-01T09:56+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg
جاءت تصريحات أردوغان، خلال مشاركته هاتفيًا في اجتماع لمجموعة من العسكريين الأتراك مع وزير الدفاع يشار غولر في العاصمة أنقرة، بمناسبة حلول العام الجديد 2026، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول". وأشار أردوغان إلى الموقع الجيواستراتيجي الفريد لتركيا، التي تتوسط ثلاث قارات، مؤكدًا أن حكومته تتخذ "خطوات نوعية لتغيير قواعد اللعبة في جميع المجالات، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية". وعقدت كل من تركيا وبريطانيا، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنصّ على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأولى إلى أنقرة، في أكتوبر الماضي، وفقا للحكومة البريطانية.
https://sarabic.ae/20251225/أردوغان-تركيا-ستعزز-تعاونها-مع-السودان-في-الصناعات-الدفاعية-1108577366.html
https://sarabic.ae/20230426/122-مليار-دولار-أرباح-تركيا-من-الصناعات-الدفاعية-في-عام-2022-1076330927.html
https://sarabic.ae/20241025/أردوغان-يعلن-عن-تحقيق-صناعة-الدفاع-التركية-رقما-قياسيا-رائعا-خلال-2024-1094163645.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_60:0:948:666_1920x0_80_0_0_a586b133556e3691eb6d51f476edc45b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, بريطانيا

أردوغان: نناضل لترسيخ الاستقرار في المنطقة وخارجها

09:56 GMT 01.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده تخوض "نضالًا مكثفًا من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة وما بعدها، مستندة إلى سياستها الخارجية القائمة على مبدأ سلام في الوطن، سلام في العالم"، وفق تعبيره.
جاءت تصريحات أردوغان، خلال مشاركته هاتفيًا في اجتماع لمجموعة من العسكريين الأتراك مع وزير الدفاع يشار غولر في العاصمة أنقرة، بمناسبة حلول العام الجديد 2026، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
أردوغان: تركيا ستعزز تعاونها مع السودان في الصناعات الدفاعية
25 ديسمبر 2025, 18:08 GMT

وقال الرئيس التركي: "هناك فرصة تاريخية لتحويل المكاسب، التي حققتها تركيا رغم الصعوبات والعوائق الجسيمة إلى نجاحات دائمة"، مشددًا على أن "تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي، مهما كان اسمه أو القيم التي يستغلها، أن يعيق تحقيق أهدافها".

وأشار أردوغان إلى الموقع الجيواستراتيجي الفريد لتركيا، التي تتوسط ثلاث قارات، مؤكدًا أن حكومته تتخذ "خطوات نوعية لتغيير قواعد اللعبة في جميع المجالات، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
12.2 مليار دولار أرباح تركيا من الصناعات الدفاعية في عام 2022
26 أبريل 2023, 16:23 GMT

وأوضح أردوغان أن تركيا "تشهد نهضة كبرى في مختلف القطاعات بفضل تطوير منتجات دفاعية بإمكانات محلية ووطنية بالكامل، ما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية".

وعقدت كل من تركيا وبريطانيا، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنصّ على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
أردوغان يعلن عن تحقيق صناعة الدفاع التركية "رقما قياسيا رائعا" خلال 2024
25 أكتوبر 2024, 13:39 GMT
وقال موقع الحكومة البريطانية الرسمي، في بيان، إن "المملكة المتحدة وتركيا، توقعان صفقة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني (نحو 10.6 مليار دولار أمريكي) لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" البريطانية، وهي أكبر صفقة لتصدير الطائرات المقاتلة منذ جيل".
وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأولى إلى أنقرة، في أكتوبر الماضي، وفقا للحكومة البريطانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала