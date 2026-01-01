https://sarabic.ae/20260101/أردوغان-نناضل-لترسيخ-الاستقرار-في-المنطقة-وخارجها--1108791610.html
أردوغان: نناضل لترسيخ الاستقرار في المنطقة وخارجها
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده تخوض "نضالًا مكثفًا من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة وما بعدها، مستندة إلى سياستها الخارجية القائمة
جاءت تصريحات أردوغان، خلال مشاركته هاتفيًا في اجتماع لمجموعة من العسكريين الأتراك مع وزير الدفاع يشار غولر في العاصمة أنقرة، بمناسبة حلول العام الجديد 2026، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول". وأشار أردوغان إلى الموقع الجيواستراتيجي الفريد لتركيا، التي تتوسط ثلاث قارات، مؤكدًا أن حكومته تتخذ "خطوات نوعية لتغيير قواعد اللعبة في جميع المجالات، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية". وعقدت كل من تركيا وبريطانيا، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنصّ على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأولى إلى أنقرة، في أكتوبر الماضي، وفقا للحكومة البريطانية.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده تخوض "نضالًا مكثفًا من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة وما بعدها، مستندة إلى سياستها الخارجية القائمة على مبدأ سلام في الوطن، سلام في العالم"، وفق تعبيره.
جاءت تصريحات أردوغان، خلال مشاركته هاتفيًا في اجتماع لمجموعة من العسكريين الأتراك مع وزير الدفاع يشار غولر في العاصمة أنقرة، بمناسبة حلول العام الجديد 2026، بحسب ماذكرت وكالة
"الأناضول".
25 ديسمبر 2025, 18:08 GMT
وقال الرئيس التركي: "هناك فرصة تاريخية لتحويل المكاسب، التي حققتها تركيا رغم الصعوبات والعوائق الجسيمة إلى نجاحات دائمة"، مشددًا على أن "تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي، مهما كان اسمه أو القيم التي يستغلها، أن يعيق تحقيق أهدافها".
وأشار أردوغان
إلى الموقع الجيواستراتيجي الفريد لتركيا، التي تتوسط ثلاث قارات، مؤكدًا أن حكومته تتخذ "خطوات نوعية لتغيير قواعد اللعبة في جميع المجالات، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية".
وأوضح أردوغان أن تركيا "تشهد نهضة كبرى في مختلف القطاعات بفضل تطوير منتجات دفاعية بإمكانات محلية ووطنية بالكامل، ما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية".
وعقدت كل من تركيا وبريطانيا، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صفقة دفاعية
بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنصّ على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.
25 أكتوبر 2024, 13:39 GMT
وقال موقع الحكومة البريطانية الرسمي، في بيان، إن "المملكة المتحدة وتركيا، توقعان صفقة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني (نحو 10.6 مليار دولار أمريكي) لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" البريطانية، وهي أكبر صفقة لتصدير الطائرات المقاتلة منذ جيل".
وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من قبل الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأولى إلى أنقرة، في أكتوبر الماضي، وفقا للحكومة البريطانية.