أردوغان: نناضل لترسيخ الاستقرار في المنطقة وخارجها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده تخوض "نضالًا مكثفًا من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة وما بعدها، مستندة إلى سياستها الخارجية القائمة... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

جاءت تصريحات أردوغان، خلال مشاركته هاتفيًا في اجتماع لمجموعة من العسكريين الأتراك مع وزير الدفاع يشار غولر في العاصمة أنقرة، بمناسبة حلول العام الجديد 2026، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول". وأشار أردوغان إلى الموقع الجيواستراتيجي الفريد لتركيا، التي تتوسط ثلاث قارات، مؤكدًا أن حكومته تتخذ "خطوات نوعية لتغيير قواعد اللعبة في جميع المجالات، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية". وعقدت كل من تركيا وبريطانيا، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنصّ على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأولى إلى أنقرة، في أكتوبر الماضي، وفقا للحكومة البريطانية.

