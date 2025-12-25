أردوغان: تركيا ستعزز تعاونها مع السودان في الصناعات الدفاعية

عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية تحقيق الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضي، مشددا على ضرورة وضع أسس لسلام دائم ووقف إطلاق النار.
جاء خلال مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يزور أنقرة، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية مع الجانب التركي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
هل تغير "مبادرة" إدريس لوقف الحرب أمام مجلس الأمن الدولي من الواقع المؤلم في السودان؟
23 ديسمبر, 21:09 GMT
وأكد أردوغان أن تركيا ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع السودان في العديد من المجالات وأبرزها الصناعات الدفاعية والتعدين، إضافة إلى التجارة والاقتصاد.
ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب السوداني عبر تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن السودانيين يواجهون واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وخاصة في منطقة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور/ غرب).
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
الاتحاد الأوروبي يضخ 95 مليون يورو لإغاثة السودان عبر ثلاثة مشاريع إنسانية كبرى
21 ديسمبر, 21:04 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
