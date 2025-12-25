https://sarabic.ae/20251225/أردوغان-تركيا-ستعزز-تعاونها-مع-السودان-في-الصناعات-الدفاعية-1108577366.html

أردوغان: تركيا ستعزز تعاونها مع السودان في الصناعات الدفاعية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية تحقيق الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضي، مشددا على ضرورة وضع أسس لسلام دائم ووقف إطلاق النار. 25.12.2025, سبوتنيك عربي

جاء خلال مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يزور أنقرة، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية مع الجانب التركي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.وأكد أردوغان أن تركيا ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع السودان في العديد من المجالات وأبرزها الصناعات الدفاعية والتعدين، إضافة إلى التجارة والاقتصاد. ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب السوداني عبر تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن السودانيين يواجهون واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وخاصة في منطقة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور/ غرب).وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

