مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات نفطية في العالم
أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات نفطية في العالم
سبوتنيك عربي
تمتلك فنزويلا أضخم احتياطي نفطي في العالم يقدر بـ 302 مليار برميل، متقدمة على المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الثانية عالميا. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات نفطية في العالم

21:47 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 21:54 GMT 03.01.2026)
تابعنا عبر
تمتلك فنزويلا أضخم احتياطي نفطي في العالم يقدر بـ 302 مليار برميل، متقدمة على المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الثانية عالميا.
كما تشير الإحصائيات إلى أن حجم الاحتياطي النفطي الفنزويلي يتجاوز إجمالي ما تملكه كل من الإمارات والكويت معا بمقدار مرة ونصف.
أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات نفطية - سبوتنيك عربي
