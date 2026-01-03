https://sarabic.ae/20260103/أكبر-10-دول-تمتلك-احتياطيات-نفطية-في-العالم-1108886946.html
أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات نفطية في العالم
أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات نفطية في العالم
سبوتنيك عربي
تمتلك فنزويلا أضخم احتياطي نفطي في العالم يقدر بـ 302 مليار برميل، متقدمة على المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الثانية عالميا. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T21:47+0000
2026-01-03T21:47+0000
2026-01-03T21:54+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار فنزويلا
السعودية
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108885055_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_33fa30bbd45d88081d5433bb430b7d22.png
كما تشير الإحصائيات إلى أن حجم الاحتياطي النفطي الفنزويلي يتجاوز إجمالي ما تملكه كل من الإمارات والكويت معا بمقدار مرة ونصف.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108885055_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_7219ac570db89b2a5e7cd88d5895bdac.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار فنزويلا, السعودية, سوق النفط, инфографика
انفوجرافيك, أخبار فنزويلا, السعودية, سوق النفط, инфографика
أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات نفطية في العالم
21:47 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 21:54 GMT 03.01.2026)
تمتلك فنزويلا أضخم احتياطي نفطي في العالم يقدر بـ 302 مليار برميل، متقدمة على المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الثانية عالميا.
كما تشير الإحصائيات إلى أن حجم الاحتياطي النفطي الفنزويلي يتجاوز إجمالي ما تملكه كل من الإمارات والكويت معا بمقدار مرة ونصف.