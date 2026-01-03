https://sarabic.ae/20260103/إعلام-أكثر-من-اثني-عشر-شخصا-لقوا-حتفهم-في-حرائق-منازل-إسبانية-خلال-عطلة-عيد-الميلاد-1108847690.html
إعلام: أكثر من اثني عشر شخصا لقوا حتفهم في حرائق منازل إسبانية خلال عطلة عيد الميلاد
أفادت وسائل إعلام إسبانية، بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا نتيجة حرائق اندلعت في منازل إسبانية في مناطق مختلفة بدءًا من 24 ديسمبر. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
وأشارت، يوم الجمعة، إلى وقوع خمس وفيات في الأندلس، وثلاث في كل من غاليسيا ومدريد، ووفاتين في كل من جزر الكناري وإكستريمادورا ومنطقة بلنسية، ووفاة واحدة في كل من قشتالة-لا مانتشا وكتالونيا.ومن بين أحدث الحوادث حريق اندلع ليلة الجمعة في شقة بحي كارابانشيل في مدريد، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم: اثنان اختناقًا بالدخان، والثالث متأثرًا بحروق.وتجري فرق الطوارئ وأجهزة إنفاذ القانون تحقيقات في ملابسات الحوادث، وتحث المواطنين على اتباع إجراءات السلامة من الحرائق خلال عطلة الشتاء.
