https://sarabic.ae/20251113/إسبانيا-والمغرب-يفككان-شبكة-لتهريب-المخدرات-عبر-مسيرات-محلية-الصنع-1107064865.html

إسبانيا والمغرب يفككان شبكة لتهريب المخدرات عبر "مسيرات" محلية الصنع

إسبانيا والمغرب يفككان شبكة لتهريب المخدرات عبر "مسيرات" محلية الصنع

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس المدني الإسباني عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات تستخدم طائرات مسيرة مغربية الصنع قادرة على قطع مسافة تزيد على 200 كيلومتر لنقل القنب من المغرب إلى... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T08:19+0000

2025-11-13T08:19+0000

2025-11-13T08:20+0000

مجتمع

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسبانيا

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101169434_0:28:1472:856_1920x0_80_0_0_080f2dee4179e34592aa9ec899fd74cb.jpg

وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الخميس، أن الحرس المدني الإسباني تمكن من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات، مؤكدة أن الطائرات المسيّرة تنطلق من جنوب إسبانيا لتنقل المخدرات من المغرب، وتلقي الشحنة لدى عودتها فوق مدينتي فيخير دي لا فرونتيرا وطريفة في الأندلس جنوبي إسبانيا.وأفادت الصحيفة بأن الطرود كانت مزودة بعلامات فلورية وأجهزة تتبع بترددات لاسلكية لتسهيل العثور عليها ليلا، وبأن شبكة التهريب نفسها كانت تقوم بتصنيع الطائرات المسيرة التي يزيد مداها على 200 كيلومتر، باستخدام مكونات من موردين آسيويين.وأوضحت أن الشبكة تمكنت من تطوير طائرات مسيرة محلية الصنع تتميز باستقلالية ودقة وقدرة حمولة تتجاوز بكثير النماذج التجارية التقليدية، مشيرة إلى أن تلك الشبكة تعمل كل ليلة تقريبا، مطلقة ما يصل إلى 10 طائرات دون طيار في وقت واحد، ما كان يسمح لها بنقل نحو 200 كيلوغرام من "راتنج القنب" في المجموع.وأشارت إلى أن عملية تفكيك الشبكة تم تنفيذها بالتعاون مع الدرك الملكي المغربي، بعد رصد رحلات عدة لطائرات مسيّرة مجهولة الهوية بين البلدين، حيث تم ضبط 8 طائرات مسيرة عاملة و10 أخرى قيد التصنيع خلال خمس مداهمات، بالإضافة إلى أكثر من 150 كيلوغراما من القنب و320 ألف يورو نقدا، مع توقيف 9 أشخاص.يذكر أن الشرطة الإسبانية تمكنت، العام الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية استخدمت طائرات مسيّرة مصنوعة في أوكرانيا لنقل قنب من المغرب إلى إسبانيا.

https://sarabic.ae/20230509/المغرب-يشهد-أول-زراعة-قانونية-للقنب-الهندي-مخدر-الحشيش-1076833357.html

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, الأخبار