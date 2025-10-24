الشرطة الإسبانية تعثر على لوحة بيكاسو المفقودة منذ أسابيع.. صورة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرطة الإسبانية تعثر على لوحة بيكاسو المفقودة منذ أسابيع.. صورة

16:35 GMT 24.10.2025
© Sputnik . x.comالشرطة الإسبانية تستعيد لوحة مفقودة لبيكاسو
الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة مفقودة لبيكاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . x.com
تابعنا عبر
استعادت الشرطة الإسبانية لوحة نادرة للرسام بابلو بيكاسو تعود إلى عام 1919، وذلك بعد أسابيع من اختفائها في وقت كانت من المقرر أن يتم عرضها في معرض مؤقت جنوبي البلاد.
وتحمل اللوحة التي عثرت عليها الشرطة عنوان "حياة صامتة مع جيتار"، بحسب بيان الشرطة على موقع "إكس"، الذي أشار إلى أنه تم العثور عليها اليوم الجمعة.
وكانت اللوحة ضمن مجموعة فنية أرسلت من مدريد إلى غرناطة للمشاركة في أحد المعارض، لكن منظمي المعرض أبلغوا عن فقدانها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد اكتشاف اختفائها أثناء تفريغ الصناديق.
وبحسب بيان الشرطة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة ربما لم يتم تحميلها على الشاحنة المخصصة لنقلها للمعرض، مشيرة إلى أن ذلك ربما يكون سبب اختفائها، لكنها أوضحت أن التحقيقات لمعرفة ملابسات ما حدث لا تزال جارية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
عامل كهربائي سابق في منزل بيكاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2016
مجتمع
عامل كهرباء بمنزل بيكاسو أخفى لوحات بقيمة 100 مليون يورو
30 ديسمبر 2016, 14:35 GMT
وكانت اللوحة قد تم إدراجها مسبقا على قوائم شرطة الإنتربول العالمية للأعمال الفنية المسروقة، التي تضم نحو 57 ألف قطعة أثرية أخرى، لكنها نشرت اليوم صورتها وبجانبها خبراء الأدلة الجنائية أثناء فحصها بعد العثور عليها.
ومن جانب آخر، أشارت وسائل إعلام غربية إلى قول مؤسسة "كاخا غرناطة" المستضيفة للمعرض أن كاميرات المراقبة تشير إلى أن عدد الأعمال الفنية التي تم تفريغها من الشاحنات كان 57 عملا فقط مقارنة بـ 58 عملا كان من المفترض وصولها.
