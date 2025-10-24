https://sarabic.ae/20251024/الشرطة-الإسبانية-تعثر-على-لوحة-بيكاسو-المفقودة-منذ-أسابيع-صورة-1106362946.html

الشرطة الإسبانية تعثر على لوحة بيكاسو المفقودة منذ أسابيع.. صورة

الشرطة الإسبانية تعثر على لوحة بيكاسو المفقودة منذ أسابيع.. صورة

24.10.2025

وتحمل اللوحة التي عثرت عليها الشرطة عنوان "حياة صامتة مع جيتار"، بحسب بيان الشرطة على موقع "إكس"، الذي أشار إلى أنه تم العثور عليها اليوم الجمعة.وكانت اللوحة ضمن مجموعة فنية أرسلت من مدريد إلى غرناطة للمشاركة في أحد المعارض، لكن منظمي المعرض أبلغوا عن فقدانها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد اكتشاف اختفائها أثناء تفريغ الصناديق.وبحسب بيان الشرطة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة ربما لم يتم تحميلها على الشاحنة المخصصة لنقلها للمعرض، مشيرة إلى أن ذلك ربما يكون سبب اختفائها، لكنها أوضحت أن التحقيقات لمعرفة ملابسات ما حدث لا تزال جارية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.وكانت اللوحة قد تم إدراجها مسبقا على قوائم شرطة الإنتربول العالمية للأعمال الفنية المسروقة، التي تضم نحو 57 ألف قطعة أثرية أخرى، لكنها نشرت اليوم صورتها وبجانبها خبراء الأدلة الجنائية أثناء فحصها بعد العثور عليها. ومن جانب آخر، أشارت وسائل إعلام غربية إلى قول مؤسسة "كاخا غرناطة" المستضيفة للمعرض أن كاميرات المراقبة تشير إلى أن عدد الأعمال الفنية التي تم تفريغها من الشاحنات كان 57 عملا فقط مقارنة بـ 58 عملا كان من المفترض وصولها.

