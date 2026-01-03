https://sarabic.ae/20260103/دراسة-توضح-علاقة-تجاعيد-الوجه-بصحة-الدماغ-والإصابة-بالخرف-1108885777.html

دراسة توضح علاقة تجاعيد الوجه بصحة الدماغ والإصابة بالخرف

كشفت دراستان حديثتان أجراهما باحثون صينيون عن أدلة متزايدة تربط ملامح الوجه بصحة الدماغ. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وأشار الباحثون إلى أن مظهر الوجه، ولا سيما التجاعيد حول العينين، قد يشكّل مؤشراً مبكراً على زيادة خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.وقالت الدكتورة لي زاو، الباحثة الرئيسية في إحدى الدراستين، إن هذه المؤشرات قد تمثل "أداة تشخيصية غير جراحية". وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم أكبر من أعمارهم الحقيقية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 61 في المئة، حتى بعد أخذ عوامل مثل التدخين والتعليم والنشاط البدني في الاعتبار.وفي دراسة ثانية، حلّل الباحثون صور 600 شخص مسن في الصين باستخدام تقنيات رقمية متقدمة، ليتبين أن التجاعيد العميقة والمتعددة حول العينين ترتبط بتضاعف خطر الإصابة بضعف إدراكي قابل للقياس. كما أظهرت النتائج أن كل سنة إضافية يبدو فيها الشخص أكبر من عمره الحقيقي تقترن بزيادة الخطر الإدراكي بنسبة 10 في المئة. ولا يقتصر هذا الضرر على السطح، بل قد يحرّض حالات من الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن منخفض الدرجة، التي تمتد آثارها إلى الدماغ وتُسهم في تسريع شيخوخة الخلايا العصبية. كما أشاروا إلى أن ظهور التجاعيد العميقة مبكراً قد يعكس تراجع كفاءة أنظمة الإصلاح الذاتي في الجسم، مثل إنتاج الكولاجين والدفاعات المضادة للأكسدة، وهي آليات تلعب دوراً مماثلاً في حماية خلايا الدماغ. وخلصت الدراسة إلى أن هذا الارتباط كان أكثر وضوحاً لدى المصابين بالسمنة، ومن يقضون وقتاً طويلاً تحت أشعة الشمس خلال الصيف، إضافة إلى من لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر. وقال البروفيسور تشانغ وي، أحد كبار الباحثين، إن النتائج قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة يصبح فيها “تفحّص الوجه في المرآة خطوة أولية لفهم صحة الدماغ”.

