رئيسة وزراء الدنمارك تحث ترامب على التوقف عن التهديدات بشأن السيطرة على غرينلاند
04.01.2026
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية في بيان ردًا على تصريحات ترامب "يجب أن أقول ذلك بشكل مباشر للولايات المتحدة.. من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند .. أحث الولايات المتحدة بشدة على وقف التهديدات ضد حليف وثيق تاريخيًا وضد دولة أخرى وشعب آخر أعلن بكل وضوح أنها ليست للبيع". واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة عُرضة لتدخل أميركي.ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية عن ترامب قوله: "قد لا تكون فنزويلا الدولة الأخيرة المُعرضة للتدخل الأميركي".
حثت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، اليوم الأحد، الولايات المتحدة على التوقف عن التهديدات بشأن الاستيلاء على جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة للسيطرة على جزيرة غرينلاند، زاعمًا أنها محاصرة بسفن روسية وصينية.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية في بيان ردًا على تصريحات ترامب "يجب أن أقول ذلك بشكل مباشر للولايات المتحدة.. من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند .. أحث الولايات المتحدة بشدة على وقف التهديدات ضد حليف وثيق تاريخيًا وضد دولة أخرى وشعب آخر أعلن بكل وضوح أنها ليست للبيع".
وأضافت أن الولايات المتحدة لا تمتلك الحق في ضم أي من الأجزاء الثلاثة التابعة للمملكة الدنماركية، بما في ذلك غرينلاند، لافتة إلى أن الدنمارك جزءًا من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وبالتالي هي مشمولة بالحماية الأمنية للحلف.
واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة عُرضة لتدخل أميركي.
ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية عن ترامب قوله: "قد لا تكون فنزويلا الدولة الأخيرة المُعرضة للتدخل الأميركي".
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا لنائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، التي تولت مهام الرئيس بالإنابة، بناء على أمر المحكمة العليا، الذي صدر عقب احتجاز واشنطن للرئيس نيكولاس مادورو.
موسكو - سبوتنيك
وقال ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "رودريغيز، قد تدفع ثمنا باهظا يفوق الثمن الذي دفعه مادورو إذا لم تتخذ القرارات الصحيحة"، على حد وصفه.