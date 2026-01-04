عربي
https://sarabic.ae/20260104/مجلس-الأمن-الروسي-إطاحة-الولايات-المتحدة-بمادورو-تتعلق-بالنفط-فقط-ولا-علاقة-للمخدرات-بالأمر-1108907707.html
مجلس الأمن الروسي: إطاحة الولايات المتحدة بمادورو تتعلق بالنفط فقط ولا علاقة للمخدرات بالأمر
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن إطاحة الولايات المتحدة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تتعلق بالنفط فقط ولا علاقة للمخدرات بالأمر.
وكتب مدفيديف على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صارم وساخر في تعزيز مصالح بلاده. لم تكن لإزاحة مادورو أي علاقة بالمخدرات، النفط فقط، وهم يعترفون بذلك صراحة".

وأضاف أنه من الواضح أن قانون القوة (قاعدة تشير إلى أدلة السلطة هي الأقوى في القانون)، أقوى من العدالة العادية، لكن يظل السؤال الكبير هو ما إذا كان بإمكانهم "إدارة فنزويلا عن بُعد".

وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، رد فعل روسيا على العمليات الأمريكية في فنزويلا، بأنه مناسب ومتوقع، ملمحًا إلى أن موسكو ستثير القضية في مجلس الأمن الدولي.
وقال فوتشيتش، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الصربي: "أما رد فعل روسيا، فكان متوقعاً ومناسباً من وجهة نظرها، لقد أدانت انتهاك القانون الدولي، أعتقد أنه من الخطأ تماماً أن يتوقع أي شخص، ولا سيما في ظل صراعاتها الخاصة، وحتى لو لم تكن لديها صراعات، لكان الوضع سيان، ولكن في ظل صراعاتها الكبرى التي تمتد على مستوى العالم، أن تتوقع مساعدة دولة بعيدة كهذه".
وأضاف: سيقدمون هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، وسيتحدث (المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي) نيبينزيا، وهو دبلوماسي بارع، هذا ما في وسعهم فعله.
وترأس الرئيس الصربي اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بحضور أعضاء من الحكومة وكبار المسؤولين الأمنيين، اليوم الأحد.
وعقب الاجتماع، صرح بأنه بعد العملية الأمريكية في فنزويلا، بات من الواضح تمامًا أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير فعالين، وأن القوة هي الحل الوحيد.
