مجموعة أصدقاء "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة" تدين العدوان الأمريكي على فنزويلا

دانت مجموعة أصدقاء "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، اليوم الأحد "العدوان الأمريكي" الذي ارتكبته الولايات المتحدة ضد فنزويلا. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

كاراكاس - سبوتنيك. وقالت المجموعة التي تضم 18 دولة بينها روسيا والصين وفنزويلا، في بيان لها اليوم الأحد: "تدين مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بأشد وأقوى العبارات الفعل العدواني الذي ارتكب في 3 كانون الثاني/ يناير 2026 ضد جمهورية فنزويلا من قبل القوات الخاصة الأمريكية".وفي السياق نفسه، زعم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن العملية الأمريكية التي جرى خلالها اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لم تتطلب موافقة من الكونغرس لأنها "لم تكن غزوا". وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" نيوز، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول الهجوم على فنزويلا واعتقال مادورو، "لم يكن هذا الإجراء يتطلب موافقة من الكونغرس.. لأنه لم يكن غزوا"، موضحا أنها كانت عملية "لإنفاذ القانون والقبض على متهم بالاتجار بالمخدرات".واعتبر أن ما حدث لا يُمثل "عملية عسكرية مطولة.. كانت عملية دقيقة للغاية.. لم يكن بإمكاننا تحمل أي تسريبات".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه من السابق لأوانه الحديث في الوقت الراهن عن إجراء انتخابات في فنزويلا، رافضا الإجابة بشكل مباشر عن هوية من يدير البلاد حاليا. لكنه قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن تشهد البلاد تغييرات على جميع الأصعدة، بما في ذلك إنهاء عمليات تهريب المخدرات المزعومة، ووجود إيران و"حزب الله" اللبناني في فنزويلا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية". وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.

