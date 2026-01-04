خبير: ما حدث في فنزويلا يظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/خبير-ما-حدث-في-فنزويلا-يظهر-لامبالاة-إدارة-ترامب-تجاه-إدانة-الأمم-المتحدة-1108902538.html
خبير: ما حدث في فنزويلا يظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة
خبير: ما حدث في فنزويلا يظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح نيو هايبين، مدير معهد أبحاث السياسة الخارجية في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، بأن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية ضد فنزويلا، وألقت القبض على رئيسها... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T14:28+0000
2026-01-04T14:28+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_0:87:1647:1013_1920x0_80_0_0_941c1114181503cb54f9ad1899423dac.jpg
وقال نيو هايبين في مقابلة صحفية لموقع "غوانشا": "أعتقد أن الفكرة الأساسية تتجلى في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المُحدثة، ألا وهي استعادة الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي".وأضاف أنه "من الصعب للغاية الحد من تصرفات إدارة ترامب واستراتيجيتها اللاحقة... لقد نُفّذت هذه العملية العسكرية بشكل مستقل تمامًا، دون إخطار المملكة المتحدة وحلفائها الآخرين في الناتو. وهذا يُظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة".مع ذلك، يُشير نيو هايبين إلى أنه لا ينبغي الاستهانة بإدانة الأمم المتحدة، إذ تُمثل المنظمة النظام العالمي ما بعد الحرب والنظام المؤسسي الذي يدعمه المجتمع الدولي.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.
https://sarabic.ae/20260104/الرئيس-الصربي-يشيد-بموقف-موسكو-من-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-1108902121.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_92:0:1556:1098_1920x0_80_0_0_e2efc2a89bcfd667e28477c35ab2e86e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير: ما حدث في فنزويلا يظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة

14:28 GMT 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroixتصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026
تصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
صرح نيو هايبين، مدير معهد أبحاث السياسة الخارجية في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، بأن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية ضد فنزويلا، وألقت القبض على رئيسها نيكولاس مادورو بدافع استعادة هيمنتها في نصف الكرة الغربي.
وقال نيو هايبين في مقابلة صحفية لموقع "غوانشا": "أعتقد أن الفكرة الأساسية تتجلى في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المُحدثة، ألا وهي استعادة الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي".

وأشار أيضًا إلى أن السيطرة على موارد النفط هدفٌ آخر، ولكنه ليس الهدف الرئيسي، ويرى أنه سيكون من الصعب على المجتمع الدولي الحد من تحركات إدارة ترامب.

وأضاف أنه "من الصعب للغاية الحد من تصرفات إدارة ترامب واستراتيجيتها اللاحقة... لقد نُفّذت هذه العملية العسكرية بشكل مستقل تمامًا، دون إخطار المملكة المتحدة وحلفائها الآخرين في الناتو. وهذا يُظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
الرئيس الصربي يشيد بموقف موسكو من العملية الأمريكية في فنزويلا
14:12 GMT
مع ذلك، يُشير نيو هايبين إلى أنه لا ينبغي الاستهانة بإدانة الأمم المتحدة، إذ تُمثل المنظمة النظام العالمي ما بعد الحرب والنظام المؤسسي الذي يدعمه المجتمع الدولي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.
وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала