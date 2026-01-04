https://sarabic.ae/20260104/خبير-ما-حدث-في-فنزويلا-يظهر-لامبالاة-إدارة-ترامب-تجاه-إدانة-الأمم-المتحدة-1108902538.html

خبير: ما حدث في فنزويلا يظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة

صرح نيو هايبين، مدير معهد أبحاث السياسة الخارجية في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، بأن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية ضد فنزويلا، وألقت القبض على رئيسها... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال نيو هايبين في مقابلة صحفية لموقع "غوانشا": "أعتقد أن الفكرة الأساسية تتجلى في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المُحدثة، ألا وهي استعادة الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي".وأضاف أنه "من الصعب للغاية الحد من تصرفات إدارة ترامب واستراتيجيتها اللاحقة... لقد نُفّذت هذه العملية العسكرية بشكل مستقل تمامًا، دون إخطار المملكة المتحدة وحلفائها الآخرين في الناتو. وهذا يُظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة".مع ذلك، يُشير نيو هايبين إلى أنه لا ينبغي الاستهانة بإدانة الأمم المتحدة، إذ تُمثل المنظمة النظام العالمي ما بعد الحرب والنظام المؤسسي الذي يدعمه المجتمع الدولي.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.

