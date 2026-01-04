https://sarabic.ae/20260104/روبيو-عملية-فنزويلا-لم-تتطلب-موافقة-من-الكونغرس-لأنها-لم-تكن-غزوا-1108904063.html
روبيو: عملية فنزويلا لم تتطلب موافقة من الكونغرس لأنها "لم تكن غزوا"
وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" نيوز، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول الهجوم على فنزويلا واعتقال مادورو، "لم يكن هذا الإجراء يتطلب موافقة من الكونغرس.. لأنه لم يكن غزوًا"، موضحًا أنها كانت عملية "لإنفاذ القانون والقبض على متهم بالاتجار بالمخدرات".وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه من السابق لأوانه الحديث في الوقت الراهن عن إجراء انتخابات في فنزويلا، رافضًا الإجابة بشكل مباشر عن هوية من يدير البلاد حاليًا. لكنه قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن تشهد البلاد تغييرات على جميع الأصعدة، بما في ذلك إنهاء عمليات تهريب المخدرات المزعومة، ووجود إيران و"حزب الله" اللبناني في فنزويلا.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.
زعم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن العملية الأميركية التي جرى خلالها اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لم تتطلب موافقة من الكونغرس لأنها "لم تكن غزوا".
وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" نيوز، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول الهجوم على فنزويلا واعتقال مادورو، "لم يكن هذا الإجراء يتطلب موافقة من الكونغرس.. لأنه لم يكن غزوًا"، موضحًا أنها كانت عملية "لإنفاذ القانون والقبض على متهم بالاتجار بالمخدرات".
واعتبر أن ما حدث لا يُمثل "عملية عسكرية مطولة.. كانت عملية دقيقة للغاية.. لم يكن بإمكاننا تحمل أي تسريبات".
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه من السابق لأوانه الحديث في الوقت الراهن عن إجراء انتخابات في فنزويلا، رافضًا الإجابة بشكل مباشر عن هوية من يدير البلاد حاليًا. لكنه قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن تشهد البلاد تغييرات على جميع الأصعدة، بما في ذلك إنهاء عمليات تهريب المخدرات المزعومة، ووجود إيران و"حزب الله" اللبناني في فنزويلا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.
وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.