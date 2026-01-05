الأبطال والخونة المشهورون في تاريخ أمريكا اللاتينية

عربي
بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن فنزويلا - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
ورغم اختلاف الانتماءات الفكرية والسياسية لهؤلاء، فإن العامل المشترك بين “الأبطال” كان الدفاع عن مصالح الشعوب والاستقلال الوطني، في حين ارتبط “الخونة” – وفق القراءة التاريخية السائدة، بتغليب المصالح الأجنبية على حساب السيادة الوطنية.الأبطال: من مقاومة الاستعمار إلى مواجهة الهيمنةفي المراحل الأولى، تمثلت البطولة في مقاومة الاستعمار الإسباني، ثم تطورت لاحقًا لتشمل التصدي للنفوذ الأميركي، الذي تعزز منذ أواخر القرن التاسع عشر مع إعلان “مبدأ مونرو”، والذي نظر إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها مجال نفوذ مباشر للولايات المتحدة.ومن أبرز الشخصيات التي رسخت مكانتها كأبطال وطنيين:ميغيل إيدالغو إي كوستيلا (1753–1811)كاهن مكسيكي وقائد شرارة الاستقلال عن إسبانيا عام 1810 عبر “نداء دولوريس”. عُرف بلقب “أب الأمة”، وقاد حركة شعبية ألغت العبودية والضرائب وأعادت أراضي السكان الأصليين، قبل إعدامه عام 1811.خوسيه ماريا موريلوس (1765–1815)خلف إيدالغو في قيادة الكفاح المكسيكي، وأطلق برنامج “مشاعر الأمة” الذي دعا لإلغاء العبودية والتمييز العنصري وترسيخ السيادة الشعبية، قبل إعدامه على يد الاستعمار الإسباني.سيمون بوليفار (1783–1830)“المحرر” الفنزويلي الذي قاد تحرير فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا من الحكم الإسباني، وسعى لتوحيد أمريكا الجنوبية في دولة واحدة.خوسيه دي سان مارتين (1778–1850)قائد تحرري بارز في الأرجنتين وتشيلي وبيرو، وأسهم في إنهاء الحكم الاستعماري وإلغاء العبودية، ويُعد من أهم رموز الاستقلال في المنطقة.بانشو فيا (1878–1923)أحد أبرز قادة الثورة المكسيكية، وواجه التدخل العسكري الأميركي عام 1916، ليصبح رمزًا للمقاومة الشعبية ضد الهيمنة الخارجية.أوغستو ساندينو (1895–1934)زعيم المقاومة النيكاراغوية ضد الاحتلال الأميركي، ونجح في إجبار القوات الأميركية على الانسحاب قبل اغتياله، ليصبح رمزًا لمناهضة الإمبريالية.سلفادور أليندي (1908–1973)أول رئيس ماركسي يصل إلى السلطة ديمقراطيًا في تشيلي، قاد إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة، وقُتل خلال انقلاب عسكري مدعوم من الولايات المتحدة عام 1973.فيدل كاسترو (1926–2016)قائد الثورة الكوبية التي أطاحت بنظام باتيستا عام 1959، وأسس دولة اشتراكية نفذت إصلاحات اجتماعية شاملة رغم الحصار الأميركي.إرنستو “تشي” غيفارا (1928–1967)أيقونة ثورية عالمية، شارك في الثورة الكوبية وقاد حركات مسلحة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وأُعدم في بوليفيا بعملية ارتبط اسم وكالة الاستخبارات الأميركية بها.هوغو تشافيز (1954–2013)رئيس فنزويلا وقائد “الثورة البوليفارية”، انتهج سياسات اشتراكية، أمم قطاع النفط، ودعا لتكامل إقليمي مستقل عن الهيمنة الأميركية.الخونة: السلطة مقابل السيادةفي المقابل، تشكلت صورة “الخونة” في الوعي التاريخي من قادة قبلوا التفريط بجزء من السيادة الوطنية مقابل الاستقرار أو الدعم الأميركي، وهي سياسات أثبتت – وفق كثير من المؤرخين – فشلها على المدى الطويل.ومن أبرز هذه الشخصيات:أناستاسيو سوموزا (1896–1956)مؤسس الديكتاتورية العائلية في نيكاراغوا بدعم أميركي، اشتهر بالفساد والقمع، وأُطيح نظامه لاحقًا على يد الساندينيين.فولخينسيو باتيستا (1901–1973)ديكتاتور كوبا الذي ربط اقتصاد البلاد بالمصالح الأميركية والمافيا، وكان سقوطه على يد الثورة الكوبية عام 1959.فرانسوا دوفالييه وابنه جان كلودحكما هايتي بقبضة حديدية لعقود، وارتبط اسمهما بالقمع والفساد رغم الدعم الأميركي.فرناندو تيريرئيس بيرو، اتُهم بتقديم تنازلات لشركات النفط الأميركية، ما أدى إلى انقلاب عسكري أطاح به.ألبرتو فوجيموري (1938–2024)رئيس بيرو السابق، نفذ سياسات نيوليبرالية بدعم أميركي، وارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.مانويل بونييا ومانويل إسترادا كابريرا وخورخي أوبيكوقادة في هندوراس وغواتيمالا ارتبطوا بعلاقات وثيقة مع شركة “يونايتد فروت”، وأسهموا في تكريس نموذج “جمهوريات الموز”.خوان غوايدو (مواليد 1983)سياسي فنزويلي أعلن نفسه “رئيسًا مؤقتًا” بدعم أميركي عام 2019، دون أن يتمكن من بسط سلطة فعلية داخل البلاد، قبل أن يتم حل حكومته الموازية.ويعكس تاريخ أمريكا اللاتينية صراعًا دائمًا بين مشروع السيادة الوطنية ومشاريع الارتهان الخارجي. وبينما خلدت الذاكرة الجماعية شخصيات رأت فيها تجسيدًا لإرادة الشعوب، بقيت شخصيات أخرى رمزًا لفقدان الاستقلال السياسي، في سياق إقليمي ظل طويلًا ساحة مفتوحة لتدخلات القوى الكبرى.
على امتداد تاريخ أمريكا اللاتينية، برزت شخصيات اعتُبرت رموزًا وطنية خالدة، وأخرى حُفرت أسماؤها في الذاكرة الجماعية بوصفها نماذج للخيانة أو التفريط بالسيادة.
ورغم اختلاف الانتماءات الفكرية والسياسية لهؤلاء، فإن العامل المشترك بين “الأبطال” كان الدفاع عن مصالح الشعوب والاستقلال الوطني، في حين ارتبط “الخونة” – وفق القراءة التاريخية السائدة، بتغليب المصالح الأجنبية على حساب السيادة الوطنية.

الأبطال: من مقاومة الاستعمار إلى مواجهة الهيمنة

في المراحل الأولى، تمثلت البطولة في مقاومة الاستعمار الإسباني، ثم تطورت لاحقًا لتشمل التصدي للنفوذ الأميركي، الذي تعزز منذ أواخر القرن التاسع عشر مع إعلان “مبدأ مونرو”، والذي نظر إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها مجال نفوذ مباشر للولايات المتحدة.
ومن أبرز الشخصيات التي رسخت مكانتها كأبطال وطنيين:
© Photo / wikipediaميغيل إيدالغو إي كوستيلا
ميغيل إيدالغو إي كوستيلا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
ميغيل إيدالغو إي كوستيلا
© Photo / wikipedia
ميغيل إيدالغو إي كوستيلا (1753–1811)
كاهن مكسيكي وقائد شرارة الاستقلال عن إسبانيا عام 1810 عبر “نداء دولوريس”. عُرف بلقب “أب الأمة”، وقاد حركة شعبية ألغت العبودية والضرائب وأعادت أراضي السكان الأصليين، قبل إعدامه عام 1811.
© Photo / wikipediaخوسيه ماريا موريلوس
خوسيه ماريا موريلوس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
خوسيه ماريا موريلوس
© Photo / wikipedia
خوسيه ماريا موريلوس (1765–1815)
خلف إيدالغو في قيادة الكفاح المكسيكي، وأطلق برنامج “مشاعر الأمة” الذي دعا لإلغاء العبودية والتمييز العنصري وترسيخ السيادة الشعبية، قبل إعدامه على يد الاستعمار الإسباني.
© Photo / wikipediaسيمون بوليفار
سيمون بوليفار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
سيمون بوليفار
© Photo / wikipedia
سيمون بوليفار (1783–1830)
“المحرر” الفنزويلي الذي قاد تحرير فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا من الحكم الإسباني، وسعى لتوحيد أمريكا الجنوبية في دولة واحدة.
© Photo / wikipediaخوسيه دي سان مارتين
خوسيه دي سان مارتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
خوسيه دي سان مارتين
© Photo / wikipedia
خوسيه دي سان مارتين (1778–1850)
قائد تحرري بارز في الأرجنتين وتشيلي وبيرو، وأسهم في إنهاء الحكم الاستعماري وإلغاء العبودية، ويُعد من أهم رموز الاستقلال في المنطقة.
© Photo / wikipediaبانشو فيا
بانشو فيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
بانشو فيا
© Photo / wikipedia
بانشو فيا (1878–1923)
أحد أبرز قادة الثورة المكسيكية، وواجه التدخل العسكري الأميركي عام 1916، ليصبح رمزًا للمقاومة الشعبية ضد الهيمنة الخارجية.
© Photo / wikipediaأوغستو ساندينو
أوغستو ساندينو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
أوغستو ساندينو
© Photo / wikipedia
أوغستو ساندينو (1895–1934)
زعيم المقاومة النيكاراغوية ضد الاحتلال الأميركي، ونجح في إجبار القوات الأميركية على الانسحاب قبل اغتياله، ليصبح رمزًا لمناهضة الإمبريالية.
© Photo / wikipediaسلفادور أليندي
سلفادور أليندي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
سلفادور أليندي
© Photo / wikipedia
سلفادور أليندي (1908–1973)
أول رئيس ماركسي يصل إلى السلطة ديمقراطيًا في تشيلي، قاد إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة، وقُتل خلال انقلاب عسكري مدعوم من الولايات المتحدة عام 1973.
© AP Photo / Javier Galeanoالزعيم الكوبي فيدل كاسترو أثناء إلقاء خطاب بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيس لجنة الدفاع عن الثورة الكوبية في هافانا، كوبا 28 سبتمبر/ أيلول 2016
الزعيم الكوبي فيدل كاسترو أثناء إلقاء خطاب بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيس لجنة الدفاع عن الثورة الكوبية في هافانا، كوبا 28 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
الزعيم الكوبي فيدل كاسترو أثناء إلقاء خطاب بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيس لجنة الدفاع عن الثورة الكوبية في هافانا، كوبا 28 سبتمبر/ أيلول 2016
© AP Photo / Javier Galeano
فيدل كاسترو (1926–2016)
قائد الثورة الكوبية التي أطاحت بنظام باتيستا عام 1959، وأسس دولة اشتراكية نفذت إصلاحات اجتماعية شاملة رغم الحصار الأميركي.
CC0 / Alberto Korda / Guerrillero Heroicoتشي جيفارا
تشي جيفارا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
تشي جيفارا
CC0 / Alberto Korda / Guerrillero Heroico
إرنستو “تشي” غيفارا (1928–1967)
أيقونة ثورية عالمية، شارك في الثورة الكوبية وقاد حركات مسلحة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وأُعدم في بوليفيا بعملية ارتبط اسم وكالة الاستخبارات الأميركية بها.
© Photo / wikipediaهوغو تشافيز
هوغو تشافيز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
هوغو تشافيز
© Photo / wikipedia
هوغو تشافيز (1954–2013)
رئيس فنزويلا وقائد “الثورة البوليفارية”، انتهج سياسات اشتراكية، أمم قطاع النفط، ودعا لتكامل إقليمي مستقل عن الهيمنة الأميركية.

الخونة: السلطة مقابل السيادة

في المقابل، تشكلت صورة “الخونة” في الوعي التاريخي من قادة قبلوا التفريط بجزء من السيادة الوطنية مقابل الاستقرار أو الدعم الأميركي، وهي سياسات أثبتت – وفق كثير من المؤرخين – فشلها على المدى الطويل.
ومن أبرز هذه الشخصيات:
© Photo / wikipediaأناستاسيو سوموزا
أناستاسيو سوموزا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
أناستاسيو سوموزا
© Photo / wikipedia
أناستاسيو سوموزا (1896–1956)
مؤسس الديكتاتورية العائلية في نيكاراغوا بدعم أميركي، اشتهر بالفساد والقمع، وأُطيح نظامه لاحقًا على يد الساندينيين.
© Photo / wikipediaفولخينسيو باتيستا
فولخينسيو باتيستا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
فولخينسيو باتيستا
© Photo / wikipedia
فولخينسيو باتيستا (1901–1973)
ديكتاتور كوبا الذي ربط اقتصاد البلاد بالمصالح الأميركية والمافيا، وكان سقوطه على يد الثورة الكوبية عام 1959.
© Photo / wikipediaفرانسوا دوفالييه وابنه جان كلود
فرانسوا دوفالييه وابنه جان كلود - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
فرانسوا دوفالييه وابنه جان كلود
© Photo / wikipedia
فرانسوا دوفالييه وابنه جان كلود
حكما هايتي بقبضة حديدية لعقود، وارتبط اسمهما بالقمع والفساد رغم الدعم الأميركي.
© Photo / wikipediaفرناندو تيري
فرناندو تيري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
فرناندو تيري
© Photo / wikipedia
فرناندو تيري
رئيس بيرو، اتُهم بتقديم تنازلات لشركات النفط الأميركية، ما أدى إلى انقلاب عسكري أطاح به.
© AP Photo / Martin Mejiaيظهر الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007.
يظهر الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
يظهر الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007.
© AP Photo / Martin Mejia
ألبرتو فوجيموري (1938–2024)
رئيس بيرو السابق، نفذ سياسات نيوليبرالية بدعم أميركي، وارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
© Photo / wikipediaمانويل إسترادا كابريرا
مانويل إسترادا كابريرا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
مانويل إسترادا كابريرا
© Photo / wikipedia
مانويل بونييا ومانويل إسترادا كابريرا وخورخي أوبيكو
قادة في هندوراس وغواتيمالا ارتبطوا بعلاقات وثيقة مع شركة “يونايتد فروت”، وأسهموا في تكريس نموذج “جمهوريات الموز”.
© AP Photo / Ariana Cubillosزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا
© AP Photo / Ariana Cubillos
خوان غوايدو (مواليد 1983)
سياسي فنزويلي أعلن نفسه “رئيسًا مؤقتًا” بدعم أميركي عام 2019، دون أن يتمكن من بسط سلطة فعلية داخل البلاد، قبل أن يتم حل حكومته الموازية.
ويعكس تاريخ أمريكا اللاتينية صراعًا دائمًا بين مشروع السيادة الوطنية ومشاريع الارتهان الخارجي. وبينما خلدت الذاكرة الجماعية شخصيات رأت فيها تجسيدًا لإرادة الشعوب، بقيت شخصيات أخرى رمزًا لفقدان الاستقلال السياسي، في سياق إقليمي ظل طويلًا ساحة مفتوحة لتدخلات القوى الكبرى.
