الأبطال والخونة المشهورون في تاريخ أمريكا اللاتينية

على امتداد تاريخ أمريكا اللاتينية، برزت شخصيات اعتُبرت رموزًا وطنية خالدة، وأخرى حُفرت أسماؤها في الذاكرة الجماعية بوصفها نماذج للخيانة أو التفريط بالسيادة. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T13:59+0000

2026-01-05T13:59+0000

2026-01-05T15:14+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102461/25/1024612560_0:76:1480:909_1920x0_80_0_0_8f6948aa2e7749cc079789dd6c6b5661.jpg

2026

الأخبار

