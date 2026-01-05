https://sarabic.ae/20260105/بمناسبة-مرور-70-عاما-السفير-السوداني-في-روسيا-يشيد-بالعلاقات-القوية-بين-موسكو-والخرطوم-1108897337.html

بمناسبة مرور 70 عاما... السفير السوداني في روسيا يشيد بالعلاقات القوية بين موسكو والخرطوم

بمناسبة مرور 70 عاما... السفير السوداني في روسيا يشيد بالعلاقات القوية بين موسكو والخرطوم

سبوتنيك عربي

يصادف، اليوم الخميس، الخامس من يناير/ كانون الثاني 2026 الذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين السودان والاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا الاتحادية حالياً. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي مقال للسفير السوداني في موسكو، محمد الغزالي سراج، جاء فيه: "إن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد خمس أيام فقط من نيل السودان استقلاله، يشير إلى دلالات عميقة وهامة في أهمية البلدين لبعضهما، حيث توحدت رؤية البلدين في أهمية دعم حركات التحرر الأفريقية بحكم أن السودان كان أول دولة في أفريقيا جنوب الصحراء تنال استقلالها. كما أن الاتحاد السوفيتي وروسيا لاحقا من جهة، والسودان من جهة أخرى يتمتعان بموقع جيوسياسي هام في خريطة العالم السياسية والاقتصادية، ويتقاسمان رؤية سياسية واقتصادية مشتركة تستند علي مبادئ راسخة في العلاقات بين الدول. أسهمت هذه الميزات في المحافظة علي علاقات متطورة في أغلب الأحيان بمقدرة عالية على تجاوز التغيرات والاستقطابات الإقليمية والدولية، مما يعتبر محل إشادة وتقدير وذلك بفضل حكمة ودراية قيادتي البلدين"."بعد خمس سنوات من إنشاء العلاقات الدبلوماسية، تبادلت الدولتان زيارات رفيعة المستوى، حيث زار الرئيس السوداني حينها، إبراهيم عبود، الاتحاد السوفيتي في يوليو/تموز 1961، وزار رئيس الاتحاد السوفيتي، ليونيد بريجنيف، السودان في نوفمبر1961. تميزت علاقات البلدين خلال الفترة التي تلت استقلال السودان بالتعاون اللصيق وكانت الإسهامات الروسية في جهود التنمية الاقتصادية السودانية واضحة حيث تم التوقيع على 7 اتفاقيات، أحدثت طفرة اقتصادية كبيرة، شملت عددا من المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وخدمات الطيران. تم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية مثل صومعتي الغلال في مدينتي القضارف وبورتسودان، مصانع تعليب الفاكهة في واو وكريمة، مصنع تجفيف البصل في كسلا، ومصنع البان بابنوسة، مشروع المسح الجيوفيزيائي لمنطقة البحر الاحمر، معمل الأبحاث البيطرية ومستشفى سوبا. كما وجدت المنتجات السودانية طريقها للسوق الروسي بتصدير الصمغ العربي والسمسم. ورافق ذلك تطوراً في العلاقات السياسية والعسكرية، حيث إن منشأ العتاد العسكري السوداني روسي في الأصل"، وفقا للسفير السوداني.وتابع سراج: "ظل البلدان يتبادلان الدعم السياسي في المحافل الدولية وذلك نتاج مقاربة الرؤية السياسية للبلدين، حيث يجد السودان في المبادئ الهادئة للسياسية الخارجية الروسية منطلقاً مهماً وعادلاً في إنشاء وقيام علاقات ودية وعلاقات صداقة مثل مبادئ السيادة المتساوية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتبادل المنافع على أساس المصلحة المشتركة. هذه الرؤية أكسبت العلاقات حيوية واستدامة وحافزا لتطويرها وتعزيزها في كافة المجالات على مختلف الحقب".واستطرد السفير: "كانت المواقف الروسية منذ اندلاع الأزمة في السودان في أبريل/ نيسان 2023 شاهداً على علاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين. حيث كانت أول زيارة لمسؤول رفيع للسودان عقب اندلاع الحرب هي زيارة مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السابق ميخائيل بوغدانوف في أبريل 2024. أعلنت روسيا من خلال الزيارة مواقف واضحة بينة في دعم شرعية السلطة في السودان ومؤسساتها القائمة. لم تحد موسكو عن تلك السياسية وظلت خطاباتها السياسية في المنابر الدولية مؤيدة للسودان وسيادته، ومثّل موقفها باستخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2024 قمة التطور في العلاقات بين البلدين، حيث لأول مرة يتم فيها استخدام حق النقض في قضية متعلقة بالشأن السوداني منذ إنشاء الأمم المتحدة. جنّب هذا الموقف السودان مآلات التدخلات الخارجية وشكل عاصماً ضد تنفيذ الأجندة التي تستهدف سيادة السودان ووحدته الترابية. توالت المواقف الروسية الإيجابية بانعقاد أول لجنة وزارية للسودان بعد الحرب في سبتمبر 2025، والتي خرجت ببروتوكول تعاون اقتصادي وتجاري عبر عن إرادة متبادلة للبلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. رسم البروتوكول بوضوح خارطة للتطوير الاقتصادي وتبادل المصالح القائم علي المنفعة المشتركة في العديد من القطاعات الهامة والحيوية إسهاماً في جهود إعادة الإعمار للسودان بعد الحرب التي طالته بالخراب والدمار على أيدي المليشيا المتمردة والإرهابية. مما يتيح لروسيا مكانة متقدمة، كما كانت إبان الفترة التي تلت الاستقلال، في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالبلاد".وأشار سراج إلى أن "السودان ظل شريكا فاعلاً في أطر الدبلوماسية متعددة الأطراف خاصة من خلال آليات الشراكات الروسية الأفريقية، حيث شارك فخامة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولى في العام 2020 ومثل السودان في القمة الثانية في العام 2023 السيد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، وانتظمت مشاركة السودان في الاجتماعين الوزاريين لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية والذي انعقد آخرها بالقاهرة في ديسمبر الماضي. يقف ذلك دلالة على إيمان السودان الراسخ بالدور الروسي في تعزيز الشراكات وفي بناء العلاقات على أسسس سليمة قائمة على عدالة تتشارك فيها الأسرة الدولية بصورة متساوية لبناء عالم متعدد الأقطاب تتبلور فيه خيارات الدول في بناء علاقاتها الإقليمية والدولية بصورة تحفظ كرامتها وهيبتها وتصون ثقافتها ومعتقداتها".وأكد السفير السوداني على أن "التعاون الثقافي يظل من العلامات البارزة في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تلقّى الآلاف من الطلاب السودانيين دراساتهم الجامعية وفوق الجامعية في روسيا إبان حقبة الاتحاد السوفيتي. ولا تزال روسيا تقدم المنح الدراسية السنوية للسودان في مختلف المجالات والتي تبلغ 100 منحة سنوية ينهل من خلالها طلاب العلم من المعرفة الروسية ليسهموا في بناء الوطن. تعمل أيضا بعثتان أثريتان من دولة روسيا في السودان وقد حققتا نجاحات كبيرة في سبر غور وكنه الحضارة السودانية التي تمتد لآلاف السنين، كما ويعتبر إنشاء مركز لدراسة حضارة السودان في الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية أحد معالم التطور الثقافي بين البلدين حيث يعتبر أول مركز متخصص لدراسة الحضارة السودانية بمعزل عن الحضارات الأخرى. وتدير المركز البروفسور أليانورا كورميشيفا، صديقة السودان، وهي أيضا رئيسة البعثة الأثرية الروسية للسودان والتي عادت للتو من رحلة عمل للسودان وتتأهب وفريقها للعودة مرة أخرى".واختتم سراج: "يتمتع البلدان بعلاقات صداقة تاريخية متينة تستند على رؤية ثاقبة وإرادة سياسية متوفرة وتدعمها الإمكانيات الاقتصادية الكامنة للبلدين، وتستشرف بذلك مستقبلا واعداً للمزيد من التطور والنماء والازدهار في ظل قطبية متعددة سماتها المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبناء علاقات متكافئة قائمة على المصلحة المشتركة. تظل هذه المبادئ والتي تستند عليها روسيا في علاقاتها الخارجية سنداً وعضداً للسودان في مواجهة التحديات الوجودية لكيانه كدولة، ولإنسانه في كرامته وكينونته والذي أثبت صموده واستبساله ومقدرته على تجاوز هذه المنعطفات الخطيرة بمساندة الأصدقاء وأولهم روسيا الاتحادية".

