https://sarabic.ae/20260101/البرهان-أبواب-المصالحة-الوطنية-ما-زالت-مفتوحة-والسودان-بلد-يتسع-للجميع--1108791102.html

البرهان: أبواب المصالحة الوطنية ما زالت مفتوحة والسودان بلد يتسع للجميع

البرهان: أبواب المصالحة الوطنية ما زالت مفتوحة والسودان بلد يتسع للجميع

سبوتنيك عربي

في كلمة وجهها إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الاستقلال، جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، دعوته إلى المصالحة الوطنية في... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T09:47+0000

2026-01-01T09:47+0000

2026-01-01T09:47+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg

ووصف البرهان الصراع الدائر في البلاد بأنه "معركة وجودية"، مطمئنًا السودانيين بأن "النصر قادم وسيكون حليف الشعب السوداني". وأضاف: "نطمئن أهلنا في كل أنحاء السودان، خاصة في دارفور وكردفان، بأن النصر سيحل في كل مكان"، بحسب ماذكر موقع "النيلين" الإخباري. وأوضح أن الشعب السوداني "يعيد صناعة تاريخه من جديد"، متوقعًا "توحدًا وطنيًا جديدًا لطرد التمرد، كما توحد سابقًا لطرد الاستعمار"، قائلًا: "سنجتمع مجددًا لنحتفل بطرد الميليشيا وتحقيق النصر النهائي".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251230/جيش-جنوب-السودان-يأمر-المدنيين-بإخلاء-مناطق-المعارضة-مع-تصاعد-القتال-شرقي-البلاد-1108751315.html

https://sarabic.ae/20251229/منسقة-الأمم-المتحدة-في-السودان-الفاشر-مسرح-جريمة-والمدينة-أصبحت-مهجورة-إلى-حد-كبير-1108704060.html

https://sarabic.ae/20251227/مقتل-عسكريين-تشاديين-في-قصف-بطائرة-مسيرة-على-الحدود-مع-السودان-1108639825.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية