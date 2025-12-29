https://sarabic.ae/20251229/منسقة-الأمم-المتحدة-في-السودان-الفاشر-مسرح-جريمة-والمدينة-أصبحت-مهجورة-إلى-حد-كبير-1108704060.html

منسقة الأمم المتحدة في السودان: الفاشر "مسرح جريمة".. والمدينة أصبحت مهجورة إلى حد كبير

منسقة الأمم المتحدة في السودان: الفاشر "مسرح جريمة".. والمدينة أصبحت مهجورة إلى حد كبير

سبوتنيك عربي

كشفت أول زيارة لفريق إنساني تابع للأمم المتحدة إلى مدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان، منذ نحو عامين، عن وضع إنساني كارثي، حيث يعيش المدنيون المتبقون في ظروف... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-29T18:41+0000

2025-12-29T18:41+0000

2025-12-29T18:41+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107115362_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eb335b6040c7a6ba4aa738ee61a3d444.jpg

تمكّن الفريق الأممي الصغير، يوم الجمعة الماضي، من الدخول إلى المدينة التي سقطت في يد قوات الدعم السريع في أكتوبر الماضي بعد حصار دام أكثر من 500 يوم. وقالت براون في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "المدينة ليست مليئة بالناس، رأينا أشخاصاً قلائل جداً يعيشون في مبانٍ مهجورة أو تحت أغطية بلاستيكية بدائية، بدون ماء أو خدمات صرف صحي". وأضافت أن الفاشر، التي كانت تضم أكثر من مليون نسمة، أصبحت "مركز المعاناة الإنسانية" في السودان، مع استمرار مواجهتها للمجاعة وتدمير أجزاء كبيرة منها. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251227/البرهان-لا-هدنة-ما-دامت-قوات-الدعم-السريع-على-شبر-واحد-من-أرض-السودان--1108649897.html

https://sarabic.ae/20251227/شبكة-أطباء-السودان-الدعم-السريع-قتلت-أكثر-من-200-شخص-شمالي-دارفور-1108633483.html

https://sarabic.ae/20251105/تحالف-تأسيس-قائد-الدعم-السريع-يأمر-بتشكيل-لجنة-للتحقيق--بالتجاوزات-الفردية-في-مدينة-الفاشر-1106766125.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية