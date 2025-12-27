شبكة أطباء السودان: "الدعم السريع" قتلت أكثر من 200 شخص شمالي دارفور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/شبكة-أطباء-السودان-الدعم-السريع-قتلت-أكثر-من-200-شخص-شمالي-دارفور-1108633483.html
شبكة أطباء السودان: "الدعم السريع" قتلت أكثر من 200 شخص شمالي دارفور
شبكة أطباء السودان: "الدعم السريع" قتلت أكثر من 200 شخص شمالي دارفور
سبوتنيك عربي
أعلنت "شبكة أطباء السودان" أن "أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء ورجال، قُتلوا على أساس إثني في مناطق أمبرو وسربا وأبو قمرة بولاية دارفور، عقب هجمات نفذتها... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T10:48+0000
2025-12-27T10:48+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg
وأوضحت الشبكة، استنادًا إلى شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح في منطقة الطينة التشادية، أن "الضحايا تعرضوا لعمليات استهداف وقتل جماعي، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والدولية".وأضافت الشبكة أن "هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد، حيث يواجه النازحون واللاجئون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، تشمل نقصًا حادًا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهورًا في الخدمات الصحية، وغياب المأوى الآمن، ما يهدد حياة الآلاف، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن".وطالبت الشبكة بـ"وقف فوري للهجمات وعمليات القتل الجماعي، وضمان وصول إنساني آمن وغير مقيّد للمساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب تقديم دعم عاجل للنازحين واللاجئين".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251225/أردوغان-تركيا-ستعزز-تعاونها-مع-السودان-في-الصناعات-الدفاعية-1108577366.html
https://sarabic.ae/20251223/هل-تغير-مبادرة-إدريس-لوقف-الحرب-أمام-مجلس-الأمن-الدولي-من-الواقع-المؤلم-في-السودان؟-1108505990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a76c58693f522616c0af1fdae7cd3de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

شبكة أطباء السودان: "الدعم السريع" قتلت أكثر من 200 شخص شمالي دارفور

10:48 GMT 27.12.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت "شبكة أطباء السودان" أن "أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء ورجال، قُتلوا على أساس إثني في مناطق أمبرو وسربا وأبو قمرة بولاية دارفور، عقب هجمات نفذتها قوات الدعم السريع"، على حد قولها.
وأوضحت الشبكة، استنادًا إلى شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح في منطقة الطينة التشادية، أن "الضحايا تعرضوا لعمليات استهداف وقتل جماعي، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والدولية".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
أردوغان: تركيا ستعزز تعاونها مع السودان في الصناعات الدفاعية
25 ديسمبر, 18:08 GMT
وأضافت الشبكة أن "هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد، حيث يواجه النازحون واللاجئون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، تشمل نقصًا حادًا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهورًا في الخدمات الصحية، وغياب المأوى الآمن، ما يهدد حياة الآلاف، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن".
وحذّرت "شبكة أطباء السودان" من أن "استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تدفق آلاف المدنيين نحو تشاد، في أكبر موجة لجوء تشهدها هذه المناطق"، معتبرة أن "الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة يمثلان مشاركة غير مباشرة في تفاقم المأساة الإنسانية".
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
هل تغير "مبادرة" إدريس لوقف الحرب أمام مجلس الأمن الدولي من الواقع المؤلم في السودان؟
23 ديسمبر, 21:09 GMT
وطالبت الشبكة بـ"وقف فوري للهجمات وعمليات القتل الجماعي، وضمان وصول إنساني آمن وغير مقيّد للمساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب تقديم دعم عاجل للنازحين واللاجئين".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала