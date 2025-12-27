https://sarabic.ae/20251227/البرهان-لا-هدنة-ما-دامت-قوات-الدعم-السريع-على-شبر-واحد-من-أرض-السودان--1108649897.html

البرهان: لا هدنة ما دامت قوات "الدعم السريع" على شبر واحد من أرض السودان

البرهان: لا هدنة ما دامت قوات "الدعم السريع" على شبر واحد من أرض السودان

وقال البرهان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: "لن نقبل بهدنة ولا وقف لإطلاق النار ما دامت المليشيا موجودة في شبر واحد من السودان"، على حد زعمه. وخاطب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الاثنين الماضي، جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ليطرح "مبادرة حكومة السودان للسلام"، في إطار جهود إنهاء الصراع المستمر في البلاد.وأفاد المستشار الصحفي لرئيس الوزراء، محمد عبد القادر، بأن المبادرة تكمل خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية سابقاً إلى الأمم المتحدة، وتتوافق مع أهدافها في وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ألوان" السودانية.وأكد المستشار الصحفي أن المبادرة لا تتعارض مع خارطة الطريق المقدمة للأمم المتحدة، بل تكملها وتعزز جميع الجهود الرامية إلى وقف النزاع.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

