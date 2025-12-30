https://sarabic.ae/20251230/جيش-جنوب-السودان-يأمر-المدنيين-بإخلاء-مناطق-المعارضة-مع-تصاعد-القتال-شرقي-البلاد-1108751315.html
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع تصاعد القتال شرقي البلاد
أخبار جنوب السودان
سلفا كير
رياك مشار
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع تصاعد القتال شرقي البلاد
أمر الجيش في جنوب السودان، الثلاثاء، المدنيين بإخلاء المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ولاية جونقلي شرق البلاد، لتجنب استخدامهم كـ"دروع بشرية"، في ظل تصاعد القتال بين الطرفين.
وفي بيان، قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان (SSPDF) لول روي كوانغ إن على المدنيين مغادرة المناطق القريبة من الثكنات العسكرية ونقاط التجمع ومواقع التجمعات.
وجاء في البيان: " الأوامر التالية لتجنب وتقليل الأضرار الجانبية خلال مراحل العمليات العسكرية".
ويشمل قرار الإخلاء ثلاث مقاطعات؛ نيرول وأورور وأكوبو، الواقعة في ولاية جونقلي.
ويأتي هذا الأمر العسكري بعد يوم من غارة جوية استهدفت سوقا في مقاطعة نيرول، أسفرت عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 30 آخرين، وفق تقارير إعلامية محلية.
وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض
منذ 24 ديسمبر، بعد أن سيطرت قوات جيش نحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رييك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.
ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات. وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.