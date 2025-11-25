الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": جنوب السودان قد تشهد انفراجة سياسية قريبا

عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، محد مصطفى، أن الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان، على ما يبدو أنه قد بدأ ينفذ سياسات جديدة قد تحقق طفرة في مسار السلام و الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد بعد الأزمات التي شهدتها جوبا خلال الأشهر الماضية.
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: إن مهندس هذه السياسات هو إبنته أدوت سلفاكير المبعوث الرئاسي الجديد، فهي فعلا استفادت من ثقة والدها الرئيس وتحركت بثقة لتقابل وتناقش كل معارض يمكنه المساهمة في استقرار جنوب السودان.
وأوضح مصطفى، حسب المعلومات الواردة في هذه الأيام قد يكون هناك لقاء بين الرئيس ونائبه الموقوف الدكتور رياك مشار، لكن حسب علمي قد يكون اللقاء مرتب بشكل متكامل من قبل الوسطاء وعلى رأسهم ابنته المبعوثة الرئاسية، لتكون نتيجته انفراجا في الأزمة وعودة النائب الأول ووضع السلام في المسار الصحيح.
ولفت مصطفى، إلى أن، الجنوبيون قدموا تضحيات كبيرة في الحرب وظلوا منذ استقلال السودان الكبير يعانون من عدم الاستقرار، والآن جاء الوقت لمعالجة الأزمة والانخراط في البناء والتعمير.
دوقا قاي دونقا كولير وزير المالية والتخطيط والاستثمار بولاية جونقلي بجنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
وزير من جنوب السودان يكشف لـ"سبوتنيك" مفاجآت حول محاكمة نائب الرئيس وعلاقة الحكومة بالقضية
25 سبتمبر, 17:49 GMT
وكان الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان قد أصدر مرسوما رئاسيا بداية العام أعفى بموجبه مستشاره الرئاسي للشؤون الأمنية توت قلواك مانيمي وتعيينه مبعوثا لجنوب السودان إلى الشرق الأوسط. وعاد الرئيس قبل أيام وأصدر قرارا بإعادة توت قلواك إلى منصبه كمستشار أمني للرئيس مجددا.
وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت في حرب أهلية أواخر 2013 على أساس الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية لكير الموالين لمشار.
وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي انتهت باتفاق السلام 2018 الذي جمع كير ومشار في حكومة وحدة وطنية، لكن ظلت هناك تحديات، بما في ذلك فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.
