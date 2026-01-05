https://sarabic.ae/20260105/تعليقا-على-تهديدات-ترامب-المتجددة-بضمها-غرينلاند-هذا-يكفي-1108929596.html
تعليقا على تهديدات ترامب المتجددة بضمها.. غرينلاند: "هذا يكفي"
علّق رئيس وزراء غرينلاند، الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك، فريدريك نيلسن، على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمّها.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الاثنين، عن نيلسن، قوله "هذا يكفي"، وذلك ردا على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند.وقال: "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".ومن جانبها، حثّت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، ترامب على الكفّ عن التهديد بضمّ جزيرة غرينلاند، وذلك بعد أن جدّد الرئيس الأمريكي رغبته في الإقدام على هذه الخطوة خلال مقابلة صحفية.وقالت "يجب أن أقول ذلك بشكل مباشر للولايات المتحدة.. من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند .. أحث الولايات المتحدة بشدة على وقف التهديدات ضد حليف وثيق تاريخيًا وضد دولة أخرى وشعب آخر أعلن بكل وضوح أنها ليست للبيع".وأضافت أن الولايات المتحدة لا تمتلك الحق في ضم أي من الأجزاء الثلاثة التابعة للمملكة الدنماركية، بما في ذلك غرينلاند، لافتة إلى أن الدنمارك جزء من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وبالتالي هي مشمولة بالحماية الأمنية للحلف.ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية عن ترامب قوله: "قد لا تكون فنزويلا الدولة الأخيرة المُعرضة للتدخل الأمريكي".
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الاثنين، عن نيلسن، قوله "هذا يكفي"، وذلك ردا على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند.
وقال: "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".
ومن جانبها، حثّت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، ترامب على الكفّ عن التهديد بضمّ جزيرة غرينلاند، وذلك بعد أن جدّد الرئيس الأمريكي رغبته في الإقدام على هذه الخطوة خلال مقابلة صحفية.
وقالت "يجب أن أقول ذلك بشكل مباشر للولايات المتحدة.. من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند .. أحث الولايات المتحدة بشدة على وقف التهديدات ضد حليف وثيق تاريخيًا وضد دولة أخرى وشعب آخر أعلن بكل وضوح أنها ليست للبيع".
وأضافت أن الولايات المتحدة لا تمتلك الحق في ضم أي من الأجزاء الثلاثة التابعة للمملكة الدنماركية، بما في ذلك غرينلاند، لافتة إلى أن الدنمارك جزء من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وبالتالي هي مشمولة بالحماية الأمنية للحلف.
واعتبر الرئيس ترامب أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة عُرضة لتدخل أمريكي.
ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية عن ترامب قوله: "قد لا تكون فنزويلا الدولة الأخيرة المُعرضة للتدخل الأمريكي".