تعليقا على تهديدات ترامب المتجددة بضمها.. غرينلاند: "هذا يكفي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260105/تعليقا-على-تهديدات-ترامب-المتجددة-بضمها-غرينلاند-هذا-يكفي-1108929596.html
تعليقا على تهديدات ترامب المتجددة بضمها.. غرينلاند: "هذا يكفي"
تعليقا على تهديدات ترامب المتجددة بضمها.. غرينلاند: "هذا يكفي"
سبوتنيك عربي
علّق رئيس وزراء غرينلاند، الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك، فريدريك نيلسن، على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمّها. 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T11:50+0000
2026-01-05T11:50+0000
دونالد ترامب
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الاثنين، عن نيلسن، قوله "هذا يكفي"، وذلك ردا على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند.وقال: "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".ومن جانبها، حثّت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، ترامب على الكفّ عن التهديد بضمّ جزيرة غرينلاند، وذلك بعد أن جدّد الرئيس الأمريكي رغبته في الإقدام على هذه الخطوة خلال مقابلة صحفية.وقالت "يجب أن أقول ذلك بشكل مباشر للولايات المتحدة.. من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند .. أحث الولايات المتحدة بشدة على وقف التهديدات ضد حليف وثيق تاريخيًا وضد دولة أخرى وشعب آخر أعلن بكل وضوح أنها ليست للبيع".وأضافت أن الولايات المتحدة لا تمتلك الحق في ضم أي من الأجزاء الثلاثة التابعة للمملكة الدنماركية، بما في ذلك غرينلاند، لافتة إلى أن الدنمارك جزء من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وبالتالي هي مشمولة بالحماية الأمنية للحلف.ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية عن ترامب قوله: "قد لا تكون فنزويلا الدولة الأخيرة المُعرضة للتدخل الأمريكي".
https://sarabic.ae/20251224/مبعوث-ترامب-الخاص-نسعى-لحوار-مع-سكان-غرينلاند-لمناقشة-مستقبل-الجزيرة-1108510225.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تعليقا على تهديدات ترامب المتجددة بضمها.. غرينلاند: "هذا يكفي"

11:50 GMT 05.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
علّق رئيس وزراء غرينلاند، الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك، فريدريك نيلسن، على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمّها.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الاثنين، عن نيلسن، قوله "هذا يكفي"، وذلك ردا على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند.
يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك، 22 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
مبعوث ترامب الخاص: نسعى لحوار مع سكان غرينلاند لمناقشة مستقبل الجزيرة
24 ديسمبر 2025, 04:19 GMT
وقال: "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".
ومن جانبها، حثّت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، ترامب على الكفّ عن التهديد بضمّ جزيرة غرينلاند، وذلك بعد أن جدّد الرئيس الأمريكي رغبته في الإقدام على هذه الخطوة خلال مقابلة صحفية.
وقالت "يجب أن أقول ذلك بشكل مباشر للولايات المتحدة.. من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند .. أحث الولايات المتحدة بشدة على وقف التهديدات ضد حليف وثيق تاريخيًا وضد دولة أخرى وشعب آخر أعلن بكل وضوح أنها ليست للبيع".
وأضافت أن الولايات المتحدة لا تمتلك الحق في ضم أي من الأجزاء الثلاثة التابعة للمملكة الدنماركية، بما في ذلك غرينلاند، لافتة إلى أن الدنمارك جزء من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وبالتالي هي مشمولة بالحماية الأمنية للحلف.
واعتبر الرئيس ترامب أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة عُرضة لتدخل أمريكي.
ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية عن ترامب قوله: "قد لا تكون فنزويلا الدولة الأخيرة المُعرضة للتدخل الأمريكي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала