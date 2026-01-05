عربي
أمساليوم
بث مباشر
عاصمة عربية تتصدر قائمة المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
عاصمة عربية تتصدر قائمة المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
سبوتنيك عربي
وبناءً على تقرير صادر عن مجلة "جون أفريقيا" الفرنسية، يأتي هذا التصنيف في سياق التحولات البارزة التي تشهدها العاصمة المصرية في مجالات التنمية العمرانية، وتوسيع شبكات النقل، وتحسين البنية التحتية، مما عزز من مكانتها كمركز حضري متقدم على مستوى القارة.وأفاد التقرير، أن "التصنيف يعتمد على تحليلات للاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى استطلاعات رأي ميدانية حول جودة الحياة ومستوى الخدمات التحتية، شملت سكان 41 مدينة إفريقية.وبحسب التقرير، قفزت القاهرة سبع مراكز في التصنيف مقارنة بعام 2024، حيث كانت في المرتبة الثامنة، لتصبح الأولى في 2025.وسلط التقرير الضوء على رؤية التقرير للقاهرة كأكثر المدن انفتاحًا على الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، إذ نجحت في جذب نحو 11.3 مليار دولار بين عامي 2019 و2023.أبرز التقرير أيضًا عوامل أخرى تعزز التنافسية، مثل جهود الحكومة في إنشاء مدن جديدة لمواكبة الزيادة السكانية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي بلغت استثماراتها نحو 60 مليار دولار.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرا يبرز فيه تربع مدينة القاهرة على قمة المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025.
وبناءً على تقرير صادر عن مجلة "جون أفريقيا" الفرنسية، يأتي هذا التصنيف في سياق التحولات البارزة التي تشهدها العاصمة المصرية في مجالات التنمية العمرانية، وتوسيع شبكات النقل، وتحسين البنية التحتية، مما عزز من مكانتها كمركز حضري متقدم على مستوى القارة.
وأفاد التقرير، أن "التصنيف يعتمد على تحليلات للاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى استطلاعات رأي ميدانية حول جودة الحياة ومستوى الخدمات التحتية، شملت سكان 41 مدينة إفريقية.وبحسب التقرير، قفزت القاهرة سبع مراكز في التصنيف مقارنة بعام 2024، حيث كانت في المرتبة الثامنة، لتصبح الأولى في 2025.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
القاهرة تكشف تفاصيل اجتماع ثلاثي حول ليبيا بمشاركة الجزائر وتونس
21 ديسمبر 2025, 09:45 GMT
وسلط التقرير الضوء على رؤية التقرير للقاهرة كأكثر المدن انفتاحًا على الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، إذ نجحت في جذب نحو 11.3 مليار دولار بين عامي 2019 و2023.
كما أكد على دورها كسوق كبير يصلح كقاعدة للتصدير، مع تكاليف عمالة منخفضة، مما يجعلها هدفًا مفضلًا للمستثمرين والشركات الطامحة في التوسع.
أبرز التقرير أيضًا عوامل أخرى تعزز التنافسية، مثل جهود الحكومة في إنشاء مدن جديدة لمواكبة الزيادة السكانية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي بلغت استثماراتها نحو 60 مليار دولار.
