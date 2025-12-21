عربي
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
القاهرة تكشف تفاصيل اجتماع ثلاثي حول ليبيا بمشاركة الجزائر وتونس
القاهرة تكشف تفاصيل اجتماع ثلاثي حول ليبيا بمشاركة الجزائر وتونس
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اجتماعا مع نظيريه الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
القاهرة تكشف تفاصيل اجتماع ثلاثي حول ليبيا بمشاركة الجزائر وتونس

09:45 GMT 21.12.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اجتماعا مع نظيريه الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، الذي انعقد في العاصمة القاهرة.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد أمس السبت، تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ أكد عبد العاطي، "دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم وبملكية وطنية، لإنهاء الانقسام واستعادة الأمن والاستقرار".
وشدد وزير الخارجية المصري أن "أي مسار ناجح يجب أن يستند إلى التوافق بين الأطراف الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة، دون تدخلات خارجية أو فرض حلول من الخارج"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
3 دول عربية تجتمع حول الأزمة الليبية مطلع 2026
13 ديسمبر, 11:43 GMT
كما أكد عبد العاطي أهمية "توحيد المؤسسات التنفيذية الليبية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مع ضمان بيئة أمنية مستقرة تشمل خروج جميع القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، حفاظًا على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".
واتفق وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، خلال اجتماعهم، على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الآلية الثلاثية بين بلادهم، "دعما للشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز أمن المنطقة".
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
الجزائر وتونس ومصر تبحث سبل دعم المسار السياسي الليبي.. ومحللون يؤكدون أهمية الدور الإقليمي
6 نوفمبر, 16:22 GMT
وعُقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة، يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية في هذا الحدث، ومثّل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
يذكر أنه تم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. وقد تضمن قمتين، في سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
