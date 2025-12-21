القاهرة تكشف تفاصيل اجتماع ثلاثي حول ليبيا بمشاركة الجزائر وتونس
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اجتماعا مع نظيريه الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، الذي انعقد في العاصمة القاهرة.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد أمس السبت، تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ أكد عبد العاطي، "دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم وبملكية وطنية، لإنهاء الانقسام واستعادة الأمن والاستقرار".
وشدد وزير الخارجية المصري أن "أي مسار ناجح يجب أن يستند إلى التوافق بين الأطراف الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة، دون تدخلات خارجية أو فرض حلول من الخارج"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
13 ديسمبر, 11:43 GMT
كما أكد عبد العاطي أهمية "توحيد المؤسسات التنفيذية الليبية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مع ضمان بيئة أمنية مستقرة تشمل خروج جميع القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، حفاظًا على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".
على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري، شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد @AhmedAttaf_Dz في اجتماع تنسيقي لوزراء خارجية الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (الجزائر- مصر-تونس). pic.twitter.com/W9PlSdm6Kh— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 20, 2025
واتفق وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، خلال اجتماعهم، على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الآلية الثلاثية بين بلادهم، "دعما للشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز أمن المنطقة".
وعُقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة، يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية في هذا الحدث، ومثّل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
يذكر أنه تم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. وقد تضمن قمتين، في سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.