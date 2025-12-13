https://sarabic.ae/20251213/3-دول-عربية-تجتمع-حول-الأزمة-الليبية-مطلع-2026-1108120053.html

3 دول عربية تجتمع حول الأزمة الليبية مطلع 2026

3 دول عربية تجتمع حول الأزمة الليبية مطلع 2026

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة الوزراء التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، أن بلادها تتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجزائر ومصر في الاجتماع الثلاثي المزمع عقده مطلع العام المقبل 2026،... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T11:43+0000

2025-12-13T11:43+0000

2025-12-13T11:43+0000

أخبار ليبيا اليوم

تونس

الجزائر

مصر

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809199_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_993f9e230e79dc886853d18c4ee9a1f1.jpg

جاء ذلك في كلمة الزنزري خلال افتتاح الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة مع الجزائر، بحضور الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، أمس الجمعة.وأكدت الزعفراني على أهمية التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، مشددة على دعم تونس الدائم للشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.ورحبت رئيسة الحكومة التونسية بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا، الذي عقد بالجزائر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، معتبرة أنه محطة مهمة لتعزيز الاستقرار ومساندة مسار الحل السياسي الشامل.وشددت الزعفراني على ضرورة وحدة وجهات النظر بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعربية.من جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري دعم بلاده مع تونس للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، عبر تمكين الليبيين من تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تؤدي إلى مؤسسات موحدة وقوية تحفظ أمن واستقرار ليبيا وثرواتها.وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الجزائر وتونس ومصر تسعى لتوحيد جهودها في دفع ليبيا نحو انتخابات وإقامة مؤسسات موحدة، مؤكدا أهمية استعادة الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وحماية ثرواته.يشار إلى أنه تم تأسيس الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس عام 2017 لدعم جهود السلام في ليبيا، وتوقفت عام 2019 قبل أن تُستأنف في مايو/ آيار 2025، وعُقد آخر اجتماع ثلاثي تشاوري في الشهر الماضي بالجزائر.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20251112/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-من-تركيا-دعم-بلاده-لإجراء-الانتخابات-في-ليبيا--1107044489.html

https://sarabic.ae/20251105/الآلية-الثلاثية-بشأن-ليبيا-تعقد-اجتماعها-في-الجزائر-الخميس-1106779981.html

تونس

الجزائر

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, تونس, الجزائر, مصر, العالم العربي