وزير الخارجية المصري يؤكد من تركيا ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا
وزير الخارجية المصري يؤكد من تركيا ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، بنظيره التركي هاكان فيدان، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين...
مصر
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
وصرح تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن عبد العاطي استهل اللقاء بتقديم خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، لتركيا في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع أنقرة ووقوفها إلى جانبها في هذا المصاب الأليم.وجدد عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لخارطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية في ليبيا، والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.كما شدد وزير الخارجية المصرية على وجوب خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويصون وحدة ليبيا وسيادتها.وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شددا على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، وضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، حيث أعرب الوزير بدر عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.وأكد الوزيران كذلك تمسكهما بضرورة التوصل إلى حل الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.وحول السودان، شدد عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وإدانة الفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر.وأكد أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لضمان تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، واتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية والحوار الوطني.كما تناولت المباحثات التطورات في سوريا، حيث شدد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعيا إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.
مصر
وزير الخارجية المصري يؤكد من تركيا ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

16:09 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 16:15 GMT 12.11.2025)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، بنظيره التركي هاكان فيدان، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين.
وصرح تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن عبد العاطي استهل اللقاء بتقديم خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، لتركيا في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع أنقرة ووقوفها إلى جانبها في هذا المصاب الأليم.
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
بدر عبد العاطي يكشف عن إرادة سياسية لدى مصر وقطر لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات
27 نوفمبر 2024, 15:56 GMT
وجدد عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لخارطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية في ليبيا، والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.
كما شدد وزير الخارجية المصرية على وجوب خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويصون وحدة ليبيا وسيادتها.
وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شددا على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، وضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، حيث أعرب الوزير بدر عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.
وأكد الوزيران كذلك تمسكهما بضرورة التوصل إلى حل الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية
أمس, 18:57 GMT
وحول السودان، شدد عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وإدانة الفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر.
وأكد أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لضمان تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، واتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية والحوار الوطني.
كما تناولت المباحثات التطورات في سوريا، حيث شدد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعيا إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.
