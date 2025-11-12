عربي
وزير الخارجية المصري: نرفض أي محاولات لتقسيم السودان
وزير الخارجية المصري: نرفض أي محاولات لتقسيم السودان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو المساس بوحدة أراضيه"، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة نقاشية نظمها مركز الأبحاث التركي "سيتا (SETA)" في العاصمة أنقرة، ضمن زيارته الرسمية إلى تركيا.وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها في إطار الآلية الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، مؤكداً أن القاهرة لا تدّخر جهداً في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضع حداً للنزاع المستمر.كما دان الوزير الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في مدينة الفاشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، جدد وزير الخارجية المصري تمسك بلاده بـ الحل السياسي الليبي – الليبي، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مؤكداً ضرورة الإسراع في عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.وتناول عبد العاطي في كلمته تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مستعرضاً الدور المحوري الذي لعبته مصر منذ اندلاع الحرب في غزة لوقف التصعيد ومنع تهجير السكان، مشيراً إلى الجهود المكثفة التي بذلتها القاهرة بالتعاون مع تركيا وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام.وأوضح أن هذا التعاون الثلاثي – الرباعي يعكس نموذجاً إيجابياً للشراكة المصرية–التركية في دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أزمات المنطقة.كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، الذي سيشهد مشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية، بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وزير الخارجية المصري: نرفض أي محاولات لتقسيم السودان

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو المساس بوحدة أراضيه"، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم مؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ على استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة نقاشية نظمها مركز الأبحاث التركي "سيتا (SETA)" في العاصمة أنقرة، ضمن زيارته الرسمية إلى تركيا.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها في إطار الآلية الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، مؤكداً أن القاهرة لا تدّخر جهداً في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضع حداً للنزاع المستمر.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية
أمس, 18:57 GMT
كما دان الوزير الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في مدينة الفاشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، جدد وزير الخارجية المصري تمسك بلاده بـ الحل السياسي الليبي – الليبي، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مؤكداً ضرورة الإسراع في عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
وتناول عبد العاطي في كلمته تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مستعرضاً الدور المحوري الذي لعبته مصر منذ اندلاع الحرب في غزة لوقف التصعيد ومنع تهجير السكان، مشيراً إلى الجهود المكثفة التي بذلتها القاهرة بالتعاون مع تركيا وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام.
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مباحثات مصرية تركية في أنقرة لبحث الخطوات المقبلة في اتفاق غزة
أمس, 17:11 GMT
وأوضح أن هذا التعاون الثلاثي – الرباعي يعكس نموذجاً إيجابياً للشراكة المصرية–التركية في دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أزمات المنطقة.
كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، الذي سيشهد مشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية، بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
