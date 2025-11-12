https://sarabic.ae/20251112/-وزير-الخارجية-المصري-نرفض-أي-محاولات-لتقسيم-السودان-1107031126.html

وزير الخارجية المصري: نرفض أي محاولات لتقسيم السودان

وزير الخارجية المصري: نرفض أي محاولات لتقسيم السودان

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو المساس بوحدة أراضيه"، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T13:06+0000

2025-11-12T13:06+0000

2025-11-12T13:06+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة نقاشية نظمها مركز الأبحاث التركي "سيتا (SETA)" في العاصمة أنقرة، ضمن زيارته الرسمية إلى تركيا.وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها في إطار الآلية الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، مؤكداً أن القاهرة لا تدّخر جهداً في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضع حداً للنزاع المستمر.كما دان الوزير الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في مدينة الفاشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، جدد وزير الخارجية المصري تمسك بلاده بـ الحل السياسي الليبي – الليبي، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مؤكداً ضرورة الإسراع في عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.وتناول عبد العاطي في كلمته تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مستعرضاً الدور المحوري الذي لعبته مصر منذ اندلاع الحرب في غزة لوقف التصعيد ومنع تهجير السكان، مشيراً إلى الجهود المكثفة التي بذلتها القاهرة بالتعاون مع تركيا وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام.وأوضح أن هذا التعاون الثلاثي – الرباعي يعكس نموذجاً إيجابياً للشراكة المصرية–التركية في دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أزمات المنطقة.كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، الذي سيشهد مشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية، بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

https://sarabic.ae/20251111/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-لوحدة-السودان-ويطالب-بوقف-المأساة-الإنسانية--1106988542.html

https://sarabic.ae/20251111/مباحثات-مصرية-تركية-في-أنقرة-لبحث-الخطوات-المقبلة-في-اتفاق-غزة-1106984182.html

مصر

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم