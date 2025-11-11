https://sarabic.ae/20251111/مباحثات-مصرية-تركية-في-أنقرة-لبحث-الخطوات-المقبلة-في-اتفاق-غزة-1106984182.html

مباحثات مصرية تركية في أنقرة لبحث الخطوات المقبلة في اتفاق غزة

مباحثات مصرية تركية في أنقرة لبحث الخطوات المقبلة في اتفاق غزة

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن وزيري خارجية تركيا ومصر سيجريان محادثات في أنقرة غداً الأربعاء، لبحث وقف إطلاق النار في غزة والجهود... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح المصدر، في تصريح لوسيلة إعلام أمريكية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيستضيف نظيره المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة المراحل المقبلة المحتملة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

