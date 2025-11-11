https://sarabic.ae/20251111/مباحثات-مصرية-تركية-في-أنقرة-لبحث-الخطوات-المقبلة-في-اتفاق-غزة-1106984182.html
مباحثات مصرية تركية في أنقرة لبحث الخطوات المقبلة في اتفاق غزة
قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن وزيري خارجية تركيا ومصر سيجريان محادثات في أنقرة غداً الأربعاء، لبحث وقف إطلاق النار في غزة والجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب.
وأوضح المصدر، في تصريح لوسيلة إعلام أمريكية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيستضيف نظيره المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة المراحل المقبلة المحتملة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن وزيري خارجية تركيا ومصر سيجريان محادثات في أنقرة غداً الأربعاء، لبحث وقف إطلاق النار في غزة والجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب.
وأوضح المصدر، في تصريح لوسيلة إعلام أمريكية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
سيستضيف نظيره المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة المراحل المقبلة المحتملة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وأشار المصدر إلى أن فيدان سيؤكد خلال المباحثات أن "الجانب الفلسطيني ملتزم ببنود وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات الإسرائيلية، ويتعامل مع الاتفاق بإيجابية"، مضيفاً أن الوزير التركي سيشدد على أهمية دعم القوى العالمية لعملية إعادة إعمار القطاع، مع تكرار عرض بلاده المشاركة في هذه الجهود.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس"
عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.